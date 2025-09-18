カブスは17日（日本時間18日）のパイレーツ戦に8−4で勝利し、5年ぶりのプレーオフ進出を決めた。

試合後のシャンパンファイトには、今永昇太投手（32）も参加。同僚と美酒で喜びを分かち合った。渡米2年目で、うれしいポストシーズン初出場となる。

現地のインタビューで、10月に試合をすることの意味を問われると今永は「ここで活躍することで全て報われる。今まで僕をサポートしてくれた人たちのために頑張ります」と、真剣な表情で一言。

また、一緒にシャンパンファイトしたかった人は誰だったのか、を聞かれると「スプリングトレーニングで初めてみんなに会った日から、このメンバーで、このカブスでやりたいと思っていたので、きょうそれが実現できてうれしい」と語った。

ただ「きょうは何本、シャンパン開けたの？」と聞かれると、「多分、10本以上開けましたし、シャンパンというものは口から飲むよりも肌から吸収した方がおいしいことが分かりました」と“今永節”で語ると、女性リポーターも大爆笑。その後、カメラ目線で「ハッピー！」と叫んで、同僚たちもシャンパンで祝福した。

また、体調不良で試合を欠場していたカブス・鈴木誠也外野手（31）も、同戦で6試合ぶりに出場し、勝利に貢献した。