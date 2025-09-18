プロ野球パ・リーグは残り15試合前後となる中、ルーキー野手が活躍を見せています。

楽天のドラフト1位・宗山塁選手はこの日の日本ハム戦で5番・ショートで出場。第2打席で伊藤大海投手からヒットを放ち100安打到達となりました。

この日2安打の宗山選手はここまで107試合の出場で101安打、3本塁打、25打点で打率.264としています。

ロッテのドラフト1位、西川史礁選手はこの日のオリックス戦で1番・レフトで出場し初回にヒットを放ちます。3回にもオリックス・宮城大弥投手からツーベースを放ち先制点を演出。2安打の活躍を見せました。

西川選手は95試合の出場で103安打、3本塁打、33打点で打率.285の成績となっています。

西武にドラフト2位で入団の渡部聖弥選手はソフトバンク戦で5番・レフトで出場。2回に先頭で打席がまわるとモイネロ投手の初球をとらえ、ライトスタンドへホームランを放ち先制しました。

渡部選手はこれで球団新人22年ぶりの2桁となる10号本塁打を達成し、この日3安打3打点の活躍。ここまで94試合で95安打、37打点で打率は.258となっています。