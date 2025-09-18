

明らかになった感染症とがん再発のしくみ（写真：Ushico／PIXTA）

がんの治療が終わり、だいぶ年月が経ってから再発することがあります。

なぜ再発するのか、そのメカニズムとしてはこれまで「加齢による免疫の低下」などが考えられてきましたが、コロナ禍によって、ウイルス感染に伴う炎症が、再発に関わっているらしいことがわかってきました。

最新の知見について解説するとともに、予防策についても説明します。

がんはなぜ治りにくいのか？

がんの特徴的な性質は、「浸潤（しんじゅん）」と「転移」です。

浸潤とは、がん細胞が周囲の正常な組織へにじみ出るように広がること。転移とは、がん細胞が血液やリンパ液の流れに乗って、まったく別の臓器に広がることです。転移があると、がんが生じた臓器を手術で切り取っても、がんを完全になくすことができないため、治療法や予後に大きく影響を及ぼしてしまうのです。

従来、がんが大きくなって血管に到達すると、血液中にがん細胞が流れ出し、転移すると考えられていました。

しかし、この10年ほどの間に研究が進み、がんの初期段階、つまり血管に到達するほど大きくなる前から、血液中に流れ出ていくがん細胞の存在が知られるようになりました。

そのようながん細胞のことを「循環腫瘍細胞（CTC： Circulating Tumor Cells）」と呼びます。

乳がんや大腸がんの患者さんを調べると、約30〜40％の割合で診断時点でCTCが見つかるという報告があります。つまり「早期がんだから再発しない」とは限らずしもいえず、治療開始時にはすでに目に見えない転移の芽が体内に散らばっている可能性があるのです。

では、抗がん剤治療を行えば、CTCも殺してしまうことができるのではないか？そう考える人もいるでしょうが、実はそれが難しいのです。

眠る「がん細胞」の存在

体内にいるがん細胞は、すべてが増え続けているわけではありません。

実は、がん細胞の多くは「休眠状態」にあります。こうした休眠がん細胞は、分裂増殖はしておらず、静止した状態でいます。抗がん剤の多くは「分裂して増える」ことを邪魔して効果を発揮するので、休眠細胞には薬が効かず、攻撃をすり抜けてしまうのです。

また、休眠がん細胞は「ニッチ」と呼ばれる隠れ家に潜んでいます。骨の中の骨芽細胞や血管の周囲にある「休眠ニッチ」に入り込み、周囲の細胞から栄養をもらって生き延びているのです。

そして、こうした休眠細胞は10年、20年と潜んでいて、何かのきっかけで再び増え始めます。

実際のがん治療の現場でも、乳がん患者さんでは術後5年以上経ってからの再発が少なくないことが知られています。女性ホルモンであるエストロゲン受容体が陽性の乳がんの場合、10年経過しても年間1〜2％の再発リスクが続くと報告されています。

がんの発生早期から全身に散らばり、かつ休眠して潜伏する性質こそが、がんの再発を完全に防ぐことを難しくし、がんを厄介な病気たらしめているのです。

そういう意味では、2025年7月に国際的な科学雑誌『Nature』に発表された研究結果は、画期的でした。

研究チームは乳がんや皮膚がんのモデルマウスに、インフルエンザウイルスや新型コロナウイルスを感染させました。すると、骨や肺に潜んでいた休眠がん細胞が再び活動を始め、転移が進むことが確認されたのです。

なぜ感染によって休眠がん細胞が目覚めるのか。それは炎症性サイトカイン（細胞が出す炎症を促進するタンパク質）の放出が原因です。

体内にウイルスなどの病原体が入り込むと、免疫細胞などが炎症反応を起こして、排除しようとします。このとき大量に分泌される IL（インターロイキン）-6 などの炎症性サイトカインは、免疫細胞だけでなく、がん細胞にも直接作用。それにより、休眠しているがん細胞が「増殖モード」に切り替わってしまうのです。

インフルエンザや新型コロナのような呼吸器に感染するウイルスは、その症状が強いことから推察されるように、肺や全身に強い炎症を引き起こします。その結果、骨や肺に潜んでいた休眠がん細胞が「目覚める」リスクを高めてしまうと考えられるのです。

人間でも確認されていたリスク

新型コロナのパンデミックは、多くの人に不幸をもたらしました。

一方で、パンデミックの数年間にウイルス感染に関する研究データが多く集積され、肺へのウイルス感染ががんの進行に及ぼす影響について、その一部が解明されることにもつながりました。

イギリスで50万以上の健康データを集めているUKバイオバンクのデータを解析すると、がん経験者が新型コロナに感染した場合、感染していない人と比較して死亡リスクは2.56倍、がん関連死亡リスクは1.85倍と上昇していることがわかりました。

また、死亡リスクの上昇は新型コロナに罹患したあと数カ月間が最も高く、そこからは経時的にリスクが低下していました。

この事実から、マウスで示されたような「新型コロナ感染が休眠がん細胞を起こして増殖させる現象」が、人間でも起きている可能性が示唆されたわけです。

■再発を予防する方法

新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスにはワクチンがありますが、その性能には限界があります。

実際、現行のワクチンは、感染と発症を防ぐ効果は高くありません。それはウイルスが変異するため、変異に合わせたワクチンをタイミングよく作るのが難しいからです。

インフルエンザワクチンは子どもでは発症予防効果がありますが、がん年齢とされる中高年では「重症化を防ぐ」ことが主な目的です。したがって、ワクチンだけでは感染・発症予防は不十分であり、日常の行動がカギになります。

マスクと手洗いは、呼吸器へのウイルス感染を防ぐうえで効果的です。

マスクの着用は、大規模研究により新型コロナやインフルエンザの感染リスクを20〜30％減らすことがわかっています。また、手洗いを1日5回以上している人は、していない人に比べて風邪やインフルエンザの発症率が半分以下になることがわかっています。

生活習慣の改善も重要です。

睡眠は毎日7時間前後を確保。6時間未満では、我々に生まれつき備わっている自然免疫で重要な役割を担うナチュラルキラー（NK）細胞の活性が30％以上低下するという研究結果があります。

食事では野菜・果物を1日350グラム以上、魚は週2回以上食べるようにします。反対に、ソーセージやベーコンなどの加工肉は、週50グラム未満に抑えましょう。

運動は週150分の速歩き（中強度運動）で、感染リスクが30％低下するという報告があります。飲酒は、1日に飲むエタノールの量がビール中瓶1本分を超えると免疫機能が低下し、がん再発リスクが上がるとされています。可能なら禁酒しましょう。

喫煙は“百害あって一利無し”です。喫煙者では肺炎リスクが2倍、がん再発リスクも明確に上昇しますので、禁煙が必須です。

“風邪予防＝がん再発予防“

これまでも、がんのなかには、治療後も「休眠がん細胞」が体内に潜み、再発の原因になりうるタイプがあることが知られていました。そして今回の研究では、新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスががん細胞を増殖させる引き金を引いている可能性が示唆されました。

新型コロナウイルス感染では、実際にがん患者が新型コロナ罹患後にがん死亡リスクが上がっていることも明らかになり、風邪は万病の元どころか、「風邪をひいたらがんが悪化する」ことが科学的に裏付けられつつあります。

眠っているがん細胞を目覚めさせるIL-6は、さまざまなウイルス感染でも分泌されるため、すべてのウイルス感染症ががん再発のリスクとなる可能性があります。

今は暑い時期でも感染症が増えている時代。がん経験者にとっては“風邪予防＝再発予防“です。マスク、手洗い、睡眠、食事、運動、禁酒、禁煙といった予防法を徹底することが、最も確実な自己防衛策になるでしょう。

（久住 英二 ： 立川パークスクリニック院長）