¡È°Ì´¡É¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡Ä9²ó¤Ë3¥é¥ó¸¥¾å¤Î¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬ÍîÃÀ¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤¬¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤À¡×
¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ï¡ÖËèÈÕÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âµß±ç¿Ø¤¬Âç±ê¾å¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö9·î16Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë6-9¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£ÀèÈ¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬5²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤¹¤ë¤¬¡¢µß±ç¿Ø¤¬·×9¼ºÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Á¡¼¥àÄËº¨¤Î2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç6ÈÖ¼ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ï¡¢9²ó¤Ë·è¾¡3¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢»î¹ç¸å¡¢¶¯¤¤¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅê¼ê¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬°µ´¬¤Î5²óÌµ°ÂÂÇÅêµå¡ª¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¤ë
¡¡6-6¤Î9²óÉ½¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤À¤¬¡¢Æó»à¤«¤é7ÈÖ¥¦¥§¥¹¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢8ÈÖ¥Ö¥é¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥È¥Ã¥È¤ò¿½¹ð·É±ó¤ÇÊâ¤«¤»¡¢¤µ¤é¤Ë9ÈÖ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥·¥ã¥ó¤Î·è¾¡2¹æ3¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£¥«¥¦¥ó¥È3-1¤«¤é5µåÌÜ¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ104.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó168.3¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥362¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó110¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î°ì·â¤¬±¦ÍãÀÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔÀï¸å¡¢ÃÏ¸µ¶É¡ØSportsNet LA¡Ù¤Ê¤É¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤¬¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤À¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥ó¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬¤â¤É¤«¤·¤¯»×¤¦¤Î¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËèÈÕÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡£ÅØÎÏÉÔÂ¤ä½àÈ÷ÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¡¢¤¿¤À¤¿¤À¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤äµåÃÄ¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤Åêµå¤ò¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¦¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬Æ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ï¡¢¡ÖÅú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢²¿¤«¤òÍê¤ê¤ËËèÆü¤Ò¤¿¤¹¤éÁ°¿Ê¤·Â³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¿´¤È¿ÈÂÎ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¡¢µá¤á¤é¤ì¤¿»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èº£¸å¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤Þ¤ë»þ´ü¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¤³¤ÎÆü¡¢Æ±ÃÏ¶è2°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤âÇÔ¤ì¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬¡Ö9¡×¤Ë¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢µß±ç¿Ø¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Î¤è¤¦¤À¡£
