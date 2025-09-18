巨人の山口寿一オーナーが報道陣の取材に応じ、2026年に開催されるWBCについて言及しました。

第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)の日本国内における独占放映権をアメリカ大手動画配信会社『ネットフリックス』が獲得したことが発表されました。

17日のプロ野球のオーナー会議に出席した山口オーナーは終了後の取材対応で、「WBCについては多くの人たちが楽しめるテレビ中継があるほうが望ましいのは当然明らかです。我々もそうした開催を望んできた」とコメント。

続けて、「これまで読売としてもWBCの発展、盛り上げについて力を尽くしてきたつもりですけども、元々放映権というのは主催団体が持っているものだから、それをどこに売るかは残念ながら我々は関与できない。MLBの判断ですから、こちらからすると残念ではあるけれども仕方がないこと。ただ、試合の興行に関しては読売新聞社が受け持つということだから、我々としては大会が成功するように自分たちが引き受けた権利に関しては頑張ります」と前向きな言葉を発しました。

最後に「それと同時にネットフリックスと協力しながら、何らかの形で多くの人たちが見られるようにしていく働きかけは続けていきたい」と述べました。