¡¡TNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Î¼ãÂë±þ±çÈÖÁÈ¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Î3ÆüÊüÁ÷Ê¬¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¡Ö¤â¤â¥¹¥Ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç8Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÌîÂ¼Í¦Áª¼ê¡Ê28¡Ë¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£³èÌö¤ÎÈë·í¤ä¡¢°Õ³°¤ÊÆÃµ»¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Þ¤ê¼èºà¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¹¤«¡Ä¡×¡£Á°²ó¤«¤éÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌîÂ¼Áª¼ê¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¼«¿È3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë2·åËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¤Û¤«¡¢Ê£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤¹¤Ê¤É¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³èÌö¤ÎÈë·í¤È¤·¤Æ¡¢È¼¸µÍµ¥á¥ó¥¿¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥³¡¼¥Á¡Ê40¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤«¤é¡Ö¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢ÂÇ·â¤ä¼éÈ÷¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌîÂ¼Áª¼ê¤ÏàÀ¹¤ê¾å¤²ÂâÄ¹á¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Þ½½Íò¥¢¥Ê¤¬¡Ö¿²¤½¤Ù¤Ã¤ÆÀ¼½Ð¤·¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹¥¤¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡ÖÂç·ù¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þ¤ò¤ß¤»¤¿ÌîÂ¼Áª¼ê¡£¡Ö¹Í¤¨¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¡×¤Ç»î¹ç¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ËÜ²»¤âÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÌîÂ¼Áª¼ê¤Î¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤â¤¢¤ëàÆÃµ»á¤ò¿¼·¡¤ê¡£¸«»ö¤ÊÏÓÁ°¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò»Ï¤á¤¿à¤¤Ã¤«¤±á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤óÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿ÌîÂ¼Áª¼ê¡£¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¡ª
¡¡¼¡²ó¤Î¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Ï24Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨¤Ï1·åÂæ¡£ºòµ¨¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤È¤·¤Æ¡¢¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¼ê½Ñ¤·¤Æ¤«¤éÂÎÄ´¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë·ë¹½ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©»öÎÌ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Õ¥¡¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È·ë¹½Áé¤»·¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¿©¤Ù¤Æ¤âÂÀ¤é¤Ê¤¤ÂÎ¼Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¼ê½Ñ¤·¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤¿¤é¿©¤Ù¤¿Ê¬¤À¤±ÂÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡£¥Õ¥¡¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏÌý¤â¤Î¤È¤«¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤ì¤Çº£¤â¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«Ëý¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤â·òºß¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£