その場に彼がいると、自然と笑みが溢れてしまう。NHK連続テレビ小説『あんぱん』の第115話で久々の登場となった“ヤムおんちゃん”こと屋村草吉（阿部サダヲ）は、あの頃と変わらないのらりくらりとした態度と歯に衣着せぬ物言いで、のぶ（今田美桜）や蘭子（河合優美）、メイコ（原菜乃華）らの表情を綻ばせた。

参考：阿部サダヲが感じた『しあわせな結婚』松たか子の魔力 「ミスリードされていると思います」

のぶや嵩（北村匠海）を幼少期の頃から知り、今もなお変わらない態度で朝田家の3人娘と接することができるのは、家族以外では草吉くらいのものだろう。風来坊のパン職人でありながら、幼いのぶや嵩の必死の説得で御免与町に留まり、長らく朝田家の人々とともにパンを作り続けた姿がすでに懐かしい。

飄々と生きていて、どこか掴みどころがない。誰にも分け隔てなく失礼で、特に釜次（吉田鋼太郎）とはよく衝突していた。それでも、久しぶりに草吉の姿を観て思い出すのは、世の中の空気に流されない断固とした姿勢と、のぶや羽多子（江口のりこ）の頼みを断りきれない人情味に溢れる姿だ。

信条に反すると感じたら、意地でも首を縦には振らない。それでいて、人間関係や将来の夢に思い悩むのぶや嵩に砕けた口調で接する姿は、まるで親戚の叔父さんとの会話を聞いているかのようだった。

御免与町を去る前、陸軍から依頼された乾パン作りを拒否した草吉。彼が経験した戦争の爪痕は、想像できないほど深く刻まれていた。しかし、釜次からの必死の説得を受けたあと、周囲から批判の目を向けられる朝田家のためを思って、草吉は心の傷を顧みずに乾パン作りを引き受ける。

彼の情の深さは再会後、のぶに送った言葉にも表 現れていた。もう戦争や国に振り回されたくない一心で根無草に生きていた草吉だったが、「世の中がひっくり返ったあと、愛国の鑑はどうやって生きていくのか。立ち直れんのかどうか」と、終戦後にのぶを待ち受ける人生を心配していたことを明かす。さらに、嵩が脚本を手がけたラジオドラマ『「やさしいライオン』」を耳にして、パン屋の休憩所で感慨深くもどこか誇らしげな表情を浮かべている姿も映し出されていた。おそらく御免与町を去ってからも、のぶや嵩の行く末を気にかけていたのだろう。

そんな阿部の芝居に宿る人情味は、先日、最終話を迎えた『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）で演じたタレント弁護士の原田幸太郎にも滲んでいた。独身主義者だったものの、病院で運命的な出会いを果たしたミステリアスな女性・ネルラ（松たか子）と電撃結婚。これから幸せな家庭を築いていくのかと思われたなかで、妻が殺人事件の犯人だと疑われることになるなど思いもよらない災難続きだったが、彼女の疑いを晴らすために事件の解決に奔走する。

最初は偏屈で気難しい性格をしていると思っていたが、物語が進んでいくと段々、そんな彼がネルラに翻弄されて、慌てふためく姿にかわい可愛げを感じるようになる。むしろ家族の団欒を壊さないように、義父の寛（段田安則）や義弟のレオ（板垣李光人）に対して、必要以上に気を遣っている姿が愛らしいまであった。

実際のところ『あんぱん』の草吉も『しあわせな結婚』の幸太郎も、言葉や行動の一つひとつを吟味してみると、決して万人から好かれる性格のいいキャラクターとは言いがたい部分がある。しかし、阿部が彼らを演じることで、どこか憎めないキャラクターとして映し出され、彼の周囲に集まる人々と同様にいつの間にか気を許してしまう。ふたりとも困っている人を見捨てるような人物ではないものの、それ以上に阿部の芝居が彼らに言葉では言い表せない人情味を宿すことで、より魅力的なキャラクターへと変貌を遂げていた。

結局、草吉は嵩とは顔を合わせることなく、自宅のマンションを去ってしまった。しかし、彼が受けた戦争の傷はまだ癒えてはいない。だからこそ、嵩が「逆転しない正義」を追い求め、人生をかけて描いた「アンパンマン」が、また草吉との再会のきっかけを生み出してくれる。今はそんな気がしてならない。（文＝ばやし）