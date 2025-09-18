³ÚÅ·¡¡µÕÅ¾CSÄü¤á¤ó¡ª¥Ü¥¤¥È±äÄ¹11²ó½é·àÂÇ¡¡3°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë2.5º¹ÀÜ¶á
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·3¡½2ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯9·î17Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡·üÌ¿¤ËÇØÁö¤·¡¢º¸¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿½ÓÂ¤ÎÃæ·ø¡¦¸Þ½½È¨¤Î¥°¥é¥Ö¤ÎÀè¤ò¤ï¤º¤«¤ËÇòµå¤¬±Û¤¨¤¿¡£2¡½2¤Î±äÄ¹11²ó2»à°ìÎÝ¡¢³ÚÅ·¡¦¥Ü¥¤¥È¤¬ºØÆ£¤Î152¥¥í¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂª¤¨¡¢Ãæ·ø¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÄ¾·â¤¹¤ëÍèÆü½é¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£15Æü¥í¥Ã¥ÆÀï¤ËÂ³¤¯2»î¹çÏ¢Â³¤Î±äÄ¹¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç3Ï¢¾¡¤ËÆ³¤¡¢¼ê¹Ó¤¤½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿½õ¤Ã¿Í¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹¤ÈËõÃã¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¥×¥ó¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¾¡¢4ÈÖ¤Î»Å»ö¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Ï4ÂÇÀÊÌÜ¤Þ¤Ç²÷²»¤¬¶Á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤È¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£ºòµ¨¤«¤éº£µ¨²ÃÆþ¤Þ¤Ç¥á¥¥·¥«¥ó¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¡£°ÜÆ°¤âÂ¿¤¯²á¹ó¤Ê´Ä¶¤òÃÎ¤ê¡¢´·¤ì¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ç¤â¡ÖÀµÄ¾¤³¤ì¤°¤é¤¤Âç¾æÉ×¤À¤è¡×¤È°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤¤¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹»þÂå¤Î20Ç¯¤Ë¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä34ºÐ¤Ï¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂç»ö¡×¤È²¼¤ò¸þ¤«¤º·àÂÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»Ñ¤ÏµÕÅ¾¤Ç¤ÎCS¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤È½Å¤Ê¤ë¡£º£·î6Æü¤Ë¤Ï4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ°ì»þ5°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¡¢3°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï6¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é6¾¡1ÇÔ¤ÎÇ´¤ê¹ø¤Ç¡¢2¡¦5º¹¤ËºÆÀÜ¶á¤·¤¿¡£Ä¾ÀÜÂÐ·è4»î¹ç¤â´Þ¤á¤Æ»Ä¤ê15»î¹ç¡£¥Í¥Ð¡¼¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡£Íê¤ì¤ë½õ¤Ã¿Í¤¬ÇØÃæ¤Ç¼¨¤·¤¿¡£¡¡¡Ê²ÖÎ¤¡¡ÍºÂÀ¡Ë