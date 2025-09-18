À¾Éð¡¦À¾¸ý´ÆÆÄÂ³Åê¤Ø¡¡½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤«¤é¼ã¼êÌî¼êÂæÆ¬¡õËÉ¸æÎ¨²þÁ±¡¡ºÆ·ú¤Ö¤ê¤òÉ¾²Á
¡¡À¾Éð¤ÎÀ¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤¬Íèµ¨¤âÂ³Åê¤¹¤ë¤³¤È¤¬17Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ºò¥ª¥Õ¤Ë3Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢Íèµ¨¤¬2Ç¯ÌÜ¡£Àµ¼°·èÄê¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¼é¤ê¾¡¤ÄÌîµå¡×¤ò·Ç¤²¤¿½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¡£¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë56¼ººö¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇ¾¯¤Ç¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ïº£°æ¡¢¶ùÅÄ¤òÀèÈ¯¤ÎÃì¤È¤·¡¢ºòÇ¯¤Þ¤ÇÀèÈ¯¤À¤Ã¤¿Ê¿ÎÉ¤ò¼é¸î¿À¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤ÉºòÇ¯3.02¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤Ï2.93¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸òÎ®Àï¤Ï10¾¡8ÇÔ¤Ç6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·¡£ºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Ï¸òÎ®Àï¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¼Ú¶â25¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏÃù¶â6¤È¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊ³Æ®¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¸åÆ£¹â»Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¼ã¼ê¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ÀCS½Ð¾ì¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ê»î¹ç¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈºÆ·ú¤Ö¤ê¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡Ìî¼ê¤Ç¤ÏÀ¾Àî¤ò1ÈÖ¤Ë¸ÇÄê¤·¡¢8Ç¯ÌÜ¤Çµ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë½éÅþÃ£¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦ÅÏÉôÀ»¤Ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÇ¤¤»¡¢5Ç¯ÌÜ¤ÎÄ¹Ã«Àî¤Ï¥Á¡¼¥à3°Ì¤Î35ÂÇÅÀ¤Ê¤É²æËý¶¯¤¤µ¯ÍÑ¤Ç°éÀ®¤·¤¿¡£³°ºê¤ò3Ç¯¤Ö¤ê¤Î³°Ìî¤Çµ¯ÍÑ¤·¡¢Ä¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿Àµ³°Ìî¼ê¤Ï¸Ç¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¼ã»â»Ò¤ò¼´¤Ë¡¢Íèµ¨¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£