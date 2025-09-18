プロ野球のオーナー会議が17日に都内で開かれ、米動画配信「ネットフリックス」が来春WBCの日本での独占放送権を獲得したことが報告された。

生中継がなくなるテレビの地上波について榊原定征コミッショナーは「ネットフリックス社と交渉していく。NPBとして支援していきたい」と語り、日本の午前中に開催される米国での準々決勝以降を昼間やゴールデンタイムに「ディレー放送」できないかなど模索していく。

WBCの放送権はMLB傘下の「WBCI」が保有していて直接ネットフリックスに売却された。7月に訪米した際、実質的な大会主催者であるMLBのトップに地上波で視聴できるように要望したという。働きかけは実らず「報告を受ける立場で決定に参加する立場ではなかった」と説明した。

≪CS制度「議論していきたい」≫榊原コミッショナーがCS制度について言及した。勝率5割未満のチームの出場の是非、アドバンテージの在り方など意見が噴出していることを受け「今後どういう形でやるのがいいのか、議論していきたい」と語り、継続的に意見が出ていることも説明。ただ、過去にも首位が大きく差をつけたことや、勝率5割未満のチームがCS出場した前例を挙げ「今年が異常な年ではない。過去にも事例があった」と強調した。