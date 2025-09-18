12日（金）に開幕した2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）。 大会6日目の17日（水）は予選ラウンド プールB、D、E、Gでそれぞれ2戦ずつ、計8試合が行われた。

すでに予選敗退が決まっているプールBの男子日本代表は世界バレー最後の試合となるリビア代表戦に臨み、セットカウント3-0の快勝で大会を勝利で締めくくった。またプールBのもう1試合、カナダ代表vsトルコ代表の一戦はトルコがストレートで勝利し、予選ラウンド3連勝でプール1位通過を決めている。

その他のプールでは、決勝ラウンド進出を争うプールEのスロベニア代表とドイツ代表が直接対決。セットカウント3-1で勝利したスロベニアの決勝ラウンド進出とドイツの予選ラウンド敗退が決まった。また、プールDではコロンビア代表を下したポルトガル代表が決勝ラウンド進出を決め、アメリカ代表に敗れたキューバ代表は予選ラウンド敗退となった。

予選ラウンド最終日となる18日（木）はプールA、C、F、Hでそれぞれ2戦ずつ、計8試合が行われる。

【世界バレー男子2025 9月17日結果】

ポルトガル 3-2 コロンビア

第1セット 23-25｜第2セット 21-25｜第3セット 25-20｜第4セット 25-21｜第5セット 15-11



カタール 3-1 ルーマニア

第1セット 20-25｜第2セット 25-23｜第3セット 25-20｜第4セット 25-22



ブルガリア 3-0 チリ

第1セット 25-17｜第2セット 25-12｜第3セット 25-12



カナダ 0-3 トルコ

第1セット 21-25｜第2セット 16-25｜第3セット 25-27



アメリカ 3-1 キューバ

第1セット 25-17｜第2セット 25-22｜第3セット 23-25｜第4セット 27-25



ポーランド 3-1 オランダ

第1セット 22-25｜第2セット 25-23｜第3セット 25-19｜第4セット 25-22



スロベニア 3-1 ドイツ

第1セット 25-21｜第2セット 17-25｜第3セット 31-29｜第4セット 25-22



日本 3-0 リビア

第1セット 25-20｜第2セット 25-17｜第3セット 25-12

【世界バレー男子2025 9月18日対戦カード】

11:00～ブラジル vs セルビア

11:30～フィンランド vs 韓国

14:30～エジプト vs チュニジア

15:00～ベルギー vs アルジェリア

18:30～フィリピン vs イラン

19:00～フランス vs アルゼンチン

22:00～チェコ vs 中国

22:30～イタリア vs ウクライナ

