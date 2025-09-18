【MLB】ドジャース6ー9フィリーズ（9月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、いきなり160キロ超えストレート→打者動けない

9月16日（日本時間9月17日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平の“ギアアップ投球”が話題となっている。

2回表フィリーズの攻撃、1死走者なしの場面で打席に立った6番マックス・ケプラーに対して大谷は、初球、外寄り低めいっぱいのところを突く99.9マイル（約160.77km/h）の直球で見逃しを誘ってストライクを先行させると、続く2球目、今度は真ん中外寄りに100.5マイル（約161.73km/h）の直球を投じることに。これでアッサリとケプラーを追い込んだ大谷は、続く3球目、外角高めいっぱいのところを突く100.7マイル（約162.06km/h）の剛速球を投げ込むことに。これはストライクを取ってもらえず、また、ケプラーも見極めたことでボールとなったものの、勝利に向って大谷が序盤からギアアップしていくことが分かる場面となった。こうした大谷のギアアップ投球にファンからは「あかんｗ大谷さんが本気を出してしまうｗ」「いきなり？」「出力上げすぎ」「ついにヒリヒリする時が来たか…」「ワイルド谷さんモード発動」といった様々な反響が巻き起こることに。

なお、この場面、カウント1−2からの4球目、真ん中低めのボールゾーンへと投じた145km/hのスライダーをファウルで逃げられた大谷は、5球目、内角低めのボールゾーンへと曲がり落ちる80.3マイル（約129.23km/h）の緩いカーブを1球見せた上で、6球目、ド真ん中へと100マイル（約160.93km/h）の剛速球を投げ込み、ケプラーをセカンドゴロに打ち取っている。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）