¡¡´é¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Û¤¨¤¿¡£¸Í¶¿¤Ï¥Ô¥ó¥ÁÃ¦½Ð¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Î¾¼ê¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤Ê¤¬¤éÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¤¢¤²¤¿¡££´¡½£²¤Î£¶²ó¡£¥ª¥¹¥Ê¤Î±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤È»Íµå¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¡¢£²»à¤òÃ¥¤¦¤ÈºÇ¸å¤ÏÂåÂÇ¡¦ÂÀÅÄ¤òÍ·¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡££¶²ó£±£²£²µå£´°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¡££·¾¡ÌÜ¤Ç£¹·î¤ËÆþ¤ê£³Ï¢¾¡¤Î±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¾¡¤Á¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤¬°ì¤Ä¤¤¤¤Ìô¡£¤¿¤ÀÌî¼ê¤ÎÊý¤Î¤ª¤«¤²¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤µ¤ó¤¬¡Ê£²²ó¤Î£²¥é¥ó¤Ç¡ËÁá¤¯£²ÅÀÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎ©¤ÁÄ¾¤ëµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡£½é²ó¤Ë£±»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¡¢¥ª¥¹¥Ê¤Ëº¸Á°£²ÅÀÂÇ¤òµö¤·ÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÆ±ÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÇ´¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ¾µå¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç½ÅÅÀÅª¤Ë¡×¤ÈÂçÃÀ¤Ë¹¶¤á¤Æ£±£µ£°¥¥íÂæ¤òÏ¢È¯¡£»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¤¤¥¹¥¿¥ß¥ÊÎÏ¤Ç¾¡Éé½ê¤Ç¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤«¤é¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤±¤ÉËÍ¤Ï¥Þ¥·¥ó¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡£µå¿ô¤òÅê¤²¤¿Êý¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÎÃ¤·¤²¤Ë¸ì¤ë¡£¿ÀµÜ¤Ç¤Ï£¸·î£±£¹Æü¤Î£¸²ó¤Ë¤â¡¢Â¼¾å¤ò£±£³µåÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É£±£³£±µå¤ÎÇ®Åê¤Ç£´¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£½ë¤µ¤¬»Ä¤ë¤³¤ÎÆü¤â£±£²£²µå¤òÅê¤¸¡¢£µ²ó£²»à°ìÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Â¼¾å¤Ë¤ÏºÇÂ®£±£µ£²¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤Ê¤¬¤éÆó¥´¥í¤ËÉõ¤¸¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡ÖÂ¼¾å¤Î»þ¤Ë¤ä¤Ã¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£ºÇ½é¤«¤é¤¢¤ì¤°¤é¤¤ÂçÃÀ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¡£º£µ¨¡¢Â¼¾å¤È¤Ï£±£³ÂÇÀÊ¤Ç£´¤Ä¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬£²°ÂÂÇ¤ÇÈïËÜÎÝÂÇ¤Ï£°¡£¡ÖÂ¼¾å¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ°ì¤ÎÂÇ¼Ô¤À¤·ÂÐÀï¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼«Á³¤È¹â¤Þ¤ë¤Î¤«¡¢º£µ¨¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÏÌµ½ý¤Î£¶Àï£´¾¡¤À¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ë¤¢¤È£±£°»î¹ç¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤»î¹ç±¿¤Ó¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤È¾¡¤Æ¤ë¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ£²£°¡£º£µ¨¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£¸ÇÔ¡£¤Þ¤º¤Ï¼¡Àï¤Ç¼«¿È¤Î¼Ú¶â¤ò´°ºÑ¤¹¤ë£¸¾¡ÌÜ¤ò¤â¤®¼è¤ë¡£¡Ê¿å¾å¡¡ÃÒ·Ã¡Ë