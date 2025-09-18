◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト２―４巨人（１７日・神宮）

巨人の山口寿一オーナー（６８）が１７日、阿部慎之助監督（４６）の来季続投を明言した。都内で１２球団オーナー会議に出席後、昨年から３年契約を結ぶ指揮官について「来年、もちろん阿部監督で立て直してもらうということですね」との方針を示した。今季、阪神に独走を許して優勝を逃したが、激しい２位争い、その先のクライマックスシリーズ（ＣＳ）での奮起を促した。

リーグ優勝を逃してから初めて公の場で取材に応じた山口オーナーは「誠に残念。優勝争いさえできなかった。ファンの皆さんには誠に申し訳ない」と悔しさをにじませた。その上で阿部監督の去就について問われると、契約通り来季も指揮を託す意向を示した。

リーグ連覇を目指した今季は前中日の守護神マルティネス、ＦＡでソフトバンクの甲斐を獲得。前楽天の田中将とも契約して超大型補強で臨んだが、主力に故障や不振による離脱が続出して苦しんだ。５月３０日に今季最多の貯金６も、交流戦以降は勝率５割前後を停滞。対阪神は８勝１７敗の惨敗で、９月７日に２リーグ制後最速となる優勝を決められた。現在はＣＳ本拠地開催の２位をＤｅＮＡと争っている。

ＣＳから日本一の可能性はあるだけに、山口オーナーは「せめてもの意地を見せてもらいたい」と期待。神宮球場で、来季続投を含め山口オーナーの言葉を伝え聞いた阿部監督は試合後、「そう言っていただいたので、まずは２位を死守するために最後まで頑張りたい」と残り１０試合へ決意を新たにした。（片岡 優帆）