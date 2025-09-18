バンド「ＴＲＩＣＥＲＡＴＯＰＳ」のボーカル・和田唱が、仲良し夫婦ショットを披露した。

ミュージカル「『のだめカンタービレ』シンフォニックコンサート！」でのオフショット。和田が音楽を担当しており、女優の妻・上野樹里がのだめ役。“夫婦共演”した同舞台は１５日に千秋楽を迎えた。

１７日までにインスタグラムを更新し「追加の写真をドバドバっと」と、思い出ショットを公開。共演者と撮影した写真もアップし、「アンサンブルのみんなも本当に優秀で、彼らがいなきゃミュージカルは成り立たない。俺が紡いだ楽曲達を彼らの分厚いハーモニーで聴くのが毎回楽しみだったし、高鳴るんだよなぁ」と音楽のメンバーにも感謝。「いやぁ、一人一人挙げてるとキリがないです。みんなが素敵でした」と称賛した。

投稿の１枚目には、主役を演じた妻・上野との２ショットを投稿。フォロワーは「あなたたちがどんなプロジェクトでもお互いを支え合うのが大好き」「眩（まぶ）しい世界」と仲の良さにほっこりしていた。

唱は２０１９年に亡くなったイラストレーター和田誠さんと料理愛好家・平野レミ夫妻の長男で、上野と２０１６年に結婚。唱の弟の妻は食育インストラクターの和田明日香さん。