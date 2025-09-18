ÂçÃ«50¹æ¤ÎÎ¢¤ËÆüËÜ´ë¶È¤Î¡ÈÅØÎÏ¡É¡¡¡ÖÃ´Åö¤ÎÊý¡¢À¨¤¤¡ª¡×¡ÖÅÚÂæ¤¬Âç¤¤á¡×¥Í¥Ã¥È³åºÓ
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£8²ó¤Ëº£µ¨50¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î50¹æ¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä¤È½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¿¡È´ë¶ÈÅØÎÏ¡É¤Ë¤â³åºÓ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±¦ÍãÀÊ¤Ø430¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó131¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÆÃÂçÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¸å¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¥¿¥ï¡¼¤¬½Ð¸½¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÀ¶À½Ê´¥¦¥§¥ë¥Ê¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡¼¡¼¡¼ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢Âè50¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡ª¡¡2Ç¯Ï¢Â³50ËÜÎÝÂÇ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤Î°Î¶ÈÃ£À®¡ÄËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ¸ÌÌ¤Ç½ËÊ¡¡£ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤¬¹â¡¹¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¾åÃÊ¤Ë¤ÏÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¯¥Ã¥¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢»®¤ÎÎ¾Ã¼¤Ë¤Ï²Ì¼Â¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤êÅÚÂæ¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î¹¹ðÀëÅÁÉô¤¬¡¢º£Ç¯¤Î³«Ëë¤«¤é»Ï¤á¤¿±þ±ç´ë²è¡£ÂçÃ«¤¬ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤¿¤Ó¡¢ËÜÊª¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤òËÜ¿ô¤ÈÆ±¤¸¤À¤±¾Æ¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²óÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¿ô¤Ï50Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¿¥ï¡¼ÅÝ²õ¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½ËÊ¡¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÆüÀ¶À½Ê´¥¦¥§¥ë¥Ê¡£²èÁü¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤ÏÅØÎÏ¤ËÏ«¤¤¤ä³åºÓ¤ò´ó¤»¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿¡ªÃ´Åö¤ÎÊý¡¢À¨¤¤¡ª¡×
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯À¨¤¤¡×
¡ÖËèÆü¼êºî¤ê¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡õ¤¢¤ê¤¬¤È¤©¡¼¡×
¡ÖÅÚÂæ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÂç¤¤á¤Ê¤ÎÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¡Ö50ËçÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÈà¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï5²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç50Ã¥»°¿¶¡¢50ËÜÎÝÂÇ¤Î¡Ö50-50¡×¤â»Ë¾å½é¤á¤ÆÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢¹ßÈÄ¸å¤Î6²ó¤Ëµß±ç¿Ø¤¬ÂÇ¤¿¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï6-9¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
