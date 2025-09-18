阪神の優勝パレードが１１月２２日に大阪市のメインストリート・御堂筋で開催されることが１７日、決まった。大阪府の吉村洋文知事（５０）が発表した。２０２３年のリーグ優勝時は「阪神・オリックス優勝記念パレード」として大阪と神戸で開催され、大阪でのＶパレードは２年ぶりとなる。阪神の粟井一夫球団社長（６１）は「ありがたい」と感謝し、中野、佐藤輝、森下ら虎ナインも喜びの声を上げた。

大阪の街が再び歓喜と熱気に包まれる。２年ぶりのＶパレード決定の知らせに、虎ナインは目を輝かせた。選手会長・中野は開口一番、「１年間応援してくださっているファンの方へのお礼という意味も込めて大事」とファンへの感謝を述べた。

「すごくありがたい。ファンの皆さまも期待されていると思う。あれだけたくさんの方が沿道に来てくれていろんな声援をいただく。初めてだったのでよく覚えている。すごくいい景色ですし、うれしいなと思います」

１８年ぶりに実施された２３年は「阪神・オリックス優勝記念パレード」として大阪と神戸で開催され、計６５万人（御堂筋３５万人、神戸３０万人）が詰めかけた。晴れ渡った空の下、ひしめくように沿道を埋め尽くす虎党から「ありがとう！」「おめでとう！」「来年も！」と祝福の声が飛び、ナインも感激の面持ちでバスの上から大きく手を振って応えた。あの光景を忘れるはずがない。今季不動の３、４番としてキャリアハイの成績を残している“アイブラック兄弟”も満面の笑みだ。

「楽しかったですね。皆さんに見てもらえる場というのはあまりないので、一人でも多くの人に見ていただけたらいい。楽しみですね」。佐藤輝が心待ちにすると、森下も「優勝しないとできないこと。多くの人たちが応援してくれたんだなということを確認できる場所なので楽しみです」と声を弾ませた。

今季は藤川新監督の下、歴史的な独走で７日にＮＰＢ史上最速リーグ優勝を決めた。指揮官にとっては２００５年以来、２０年ぶりＶパレード参加となる。粟井球団社長は「本当にありがたい。ファンの皆さまにもう一度感謝を伝えたいと思っていた」と喜びつつ、「もちろんそれに向かってみんな頑張っている」と日本一奪回を誓った。残りシーズン、ポストシーズンを勝ち抜き、“日本一パレード”として、御堂筋を虎色に染める。

【阪神過去のＶパレード】

１９６２年１０月５日 甲子園球場から尼崎へ回り、芦屋を経由して神戸市役所へ。約６時間に及ぶＶパレードで計５０万人以上のファンが集まり祝賀ムード一色となった。

２００３年１１月３日 １８年ぶりのリーグ優勝を祝い、午前は大阪・御堂筋をパレード。雨天にもかかわらず、沿道には約４０万人が詰めかけた。午後は神戸・元町から三宮までの１・３キロをパレード。こちらは約２５万人が集結。計約６５万人が歓喜に沸いた。なお、８５年優勝時には警備などの関係で開催されなかったことから、６２年以来となる４１年ぶりのＶパレードだった。

２００５年１１月６日 前回と同様、天気は雨。大阪・御堂筋でのパレードで１０時半から約４５分間、約１８万人のファンが沿道を埋めた。

２０２３年１１月２３日

午前は神戸・三宮、午後は大阪・御堂筋で１８年ぶりの優勝パレード。神戸３０万人、御堂筋３５万人と０３年と並ぶ計６５万人が詰めかけ、優勝を待ちわびたファンから温かい祝福を受けた。