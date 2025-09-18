「もはや主力ではない」控えに降格した韓国代表スターをドイツ王者が放出か！イタリア復帰報道に韓メディアは愕然「監督が承認した」
ブンデスリーガ王者バイエルンの韓国代表DFキム・ミンジェが、今冬に放出されるかもしれない。
最終ラインに怪我人が続出した昨季は、アキレス腱の故障を抱えながらリーグ制覇に貢献したキム・ミンジェは、今夏にレバークーゼンからドイツ代表のヨナタン・ターが加入したため、序列が低下。ワールドカップが控えた重要なシーズンでバックアッパーに甘んじている。
そんななか、韓国メディア『Xports News』は９月15日、「キム・ミンジェ、１月のイタリア復帰を示唆。キムはもはや主力選手ではない。コンパニ監督が移籍を承認との報道も」と見出しを打ち、次のように伝えた。
「夏の移籍市場を通して移籍の噂に悩まされてきたキム・ミンジェだが、冬にバイエルンからイタリアへ移籍する可能性が浮上した。イタリアのメディアは、キム・ミンジェがバイエルンの主力選手ではなくなり、バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督が移籍を承認したと報じ、キム・ミンジェのセリエA復帰を示唆した」
『Xports News』は「イタリアメディア『Calciomercato』は『ドイツメディアはキム・ミンジェのセリエA復帰を認めた。移籍金も明らかにされた』と報じた。さらに、『ナポリでイタリアサッカーを経験したキム・ミンジェがセリエAに復帰するというニュースがドイツから届いた』と報じた」と続けた。
「（今シーズンの）５試合のうちキム・ミンジェが先発で出場した試合はたった１試合に過ぎない。コンパニ監督は必要性を強調するが、全盛期の年齢に達したキム・ミンジェが３番手として扱われるのは残念だ」
記事によれば、ともにイタリアの強豪であるインテルとミランが、かつてナポリのスクデット獲得に貢献したキム・ミンジェに関心を持っているという。
韓国代表のスターは、２年半でミュンヘンを離れるのか。今後の動きが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
