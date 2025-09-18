µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡Íèµ¨¤âÂ³Åê¡¡»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼ÌÀ¸À¡Ö¤â¤Á¤í¤óÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¡¡Íèµ¨¤¬£³Ç¯·ÀÌóºÇ½ªÇ¯
¡¡µð¿Í¤Î»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£¶£¸¡Ë¤Ï£±£·Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Íèµ¨¤¬£³Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤ë°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤ÎÂ³Åê¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ×¤ó¤Àº£µ¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºå¿À¤ËÆÈÁö¤Ç¤Î»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤òµö¤·¡¢£·Æü¤Ë£Ö°ï¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡ÖÀ¿¤Ë»ÄÇ°¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¡£¤½¤³¤ÏÂçÊÑ¤Ë»ÄÇ°¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ÏÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼çÎÏ¤Ë¤â¸Î¾ã¼Ô¤¬Áê¼¡¤®¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤âµ¯¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤â¡¢¤Þ¤¿¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¡×¤ÈÃíÊ¸¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ºÇ¤â¶ì¤·¤¯²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¡¢£³Ç¯ÌÜ¤Î¥¿¥¯¥È¤âÂ÷¤¹°Õ¸þ¤À¡£Íèµ¨¤Îµî½¢¤òÌä¤ï¤ì¤¿»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó°¤Éô´ÆÆÄ¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È»Ø´ø´±¤ÎÂ³Åê¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÀï¤¤¤â¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö£²°Ì¡¢£³°Ì¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤»¤á¤Æ¤â¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤â¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÂ³ÅêÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¡Ö¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï£²°Ì¤ò»à¼é¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈµÕ½±¤Î½©¤Ø¡¢¶¯¤¤·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£