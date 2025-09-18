「東都大学野球、中大７−２亜大」（１７日、ジャイアンツタウンスタジアム）

２回戦３試合が行われ、中大が亜大に連勝で勝ち点１を獲得した。プロ注目の最速１５２キロ左腕・岩城颯空（はくあ）投手（４年・富山商）が４回１安打無失点、６三振と好救援。１１球団のスカウトの前でアピールした。史上３校目の６連覇を狙う青学大は国学院大に、３季ぶり１部復帰の駒大は東洋大に、いずれも連勝で勝ち点１を挙げた。

スタンドからバースデーソングが贈られる中、マウンドに上がった。「経験できないことだと思うので新鮮でした」。岩城が２２歳の誕生日を迎え、自らの好投で祝福だ。

「流れを持ってくる投球をしたいと思っていた」と同点の六回に登板すると、先頭から２者連続三振を奪い三者凡退に。言葉通りに流れを呼び、チームは直後の七回に勝ち越し。自己最速タイ１５２キロを記録するなど力強い直球を主体に４回を無失点に封じ、リーグ戦通算９勝目を挙げた。

不調時にトレーニングなどで「体幹を見直した」ことが奏功し「８月に手応えがあった」と直球に自信を深めた。「チームメートや清水監督が『おまえの球は打たれないよ』と声をかけてくださる」と周囲にも感謝。「個人的にはプロに行くのが目標。そのためにも優勝したい」。連投で導いた“開幕勝ち点”から、ラストシーズンを駆け抜ける。