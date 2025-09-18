バービー×PEACH JOHN新作♡幅広サイズで叶える「LuhuL dada」コレクション

お笑い芸人フォーリンラブのバービーとPEACH JOHNの人気コラボブランド「LuhuL dada」から、待望の新作が1年ぶりに登場します。今回のコレクションでは、発売以来人気を誇る「クイーンブラ」の新デザインや、美しいデコルテを演出する新型ブラ、さらにS～5Lまで対応するブラキャミなど、多彩なアイテムが揃いました。自分らしい魅力を引き出す、バービーならではのこだわりが詰まった最新ラインナップです♡

クイーンブラ 背中で語らせて

超脇高設計で脇肉をしっかりホールドし、背中までなめらかに整える「クイーンブラ」が新デザインで登場。

ソフトワイヤーで苦しくなく、自然にボリュームアップを叶えます。透け感のあるレースや編み上げデザインが大人の女性らしさを演出。

・クイーンブラ

価格：C～Eカップ UB65～80 3,900円／F・Gカップ UB65～80 4,200円／Dカップ UB85 4,500円／E～Hカップ UB85～90 4,500円

サイズ：C～Hカップ UB65～90

・ショーツ

価格：1,800円

サイズ：S～5L

カラー（すべて共通）：ブラック／ホワイト

ROSIER by Her lip toのポップアップ開催♡新宿で限定アイテム先行発売

デコルテ貴婦人ブラ 高まる胸まあるく包み込んで

新型の「デコルテ貴婦人ブラ」は、棚のように支えるモールドカップでバストを下から押し上げ、豊かなデコルテを演出。

スーパー脇高のサイドベルトで脇肉を優しく整え、ラクな着け心地を実現します。花柄ヴィンテージジャカードとパールモチーフが華やかな仕上がり。

・デコルテ貴婦人ブラ 高まる胸まあるく包み込んで

価格：C～Eカップ UB65～80 3,900円／F・Gカップ UB65～80 4,200円／Dカップ UB85 4,500円／E～Hカップ UB85～90 4,500円

サイズ：C～Hカップ UB65～90

・ショーツ／ソング

価格：各1,800円

サイズ：S～5L

カラー（すべて共通）：ブラック／アイボリー

どんなときでもだいじょうぶだぁキャミソール

S～L 価格：3,900円／LL・3L 価格：4,200円／4L・5L 価格：4,500円

バービーの想いが詰まったブラキャミは、アンダーゴム不使用で優しくフィットし、美しいラインをメイク。

ノンワイヤーでも自然に整い、授乳時にも使いやすい設計。大人っぽいレーストリミングで見せるインナーとしても活躍します♪

サイズ：S～5L（カラー：ブラック／ベージュ）

自分らしさを輝かせるバービー×PEACH JOHN新作

「気高いおっぱい」をコンセプトにしたLuhuL dadaの新作は、幅広いサイズ展開とこだわりのデザインで、すべての女性に寄り添うランジェリーコレクションです。

自分らしいスタイルを引き出し、毎日のインナー選びを楽しくしてくれるアイテムが勢ぞろい♡ この秋は、バービーとPEACH JOHNが贈る新作で、もっと自由に、美しく、自信を持って過ごしてみませんか？