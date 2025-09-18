¡¡¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°æÀî¿­µ×¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê»£±Æ¡¦º´¡¹ÌÚ¾´¾°¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°æÀî¿­µ×¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£¶£´¡Ë¤Ï£±£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ¸å¡¢¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤ËÍèµ¨¤âÂ³ÅêÍ×ÀÁ¤¹¤ë»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤«¤ó¤»¤ó¡¢¤´ËÜ¿Í¤¬·è¤á¤ëÏÃ¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¤¿¾å¤Ç¡¢£´Ç¯´Ö¤Î¼êÏÓ¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£¡Ö¼­¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£

¡¡¸½ºß¤Ï¼ó°Ì¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈßõÎõ¡Ê¤·¤ì¤Ä¡Ë¤ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤Ã¤¿¤ÀÃæ¡£¡ÖºÇ²¼°Ì¡¢ºÇ²¼°Ì¡¢£²°Ì¡¢º£Ç¯¤¬£²°Ì¤â¤·¤¯¤ÏÍ¥¾¡¤È·Á¤¬¸«¤¨¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¿·¾±´ÆÆÄ¤Ë¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡×¤È¡¢£²£°£²£²Ç¯¤Î½¢Ç¤¤«¤éÀ®Ä¹¤ØÆ³¤¤¤¿»Ø´ø´±¤Ë¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£

¡¡¡Öº£¤Ï½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ª¤¤¤ª¤¤¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¤ÏÆ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¡£µÕÅ¾Í¥¾¡¤Ø¡¢¤Þ¤º¤ÏµåÃÄ°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ£¹Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£