タレントの梅宮アンナ（５３）が１７日、都内で「バーニーズ ニューヨーク銀座本店」リニューアル記念イベントに登場した。５月に結婚したアートディレクターの夫・世継恭規氏と、夫婦そろっては初となる公の場。熱い抱擁を見せるなど、新婚ホヤホヤのラブラブぶりで周囲を沸かせた。

ラブラブムード全開だった。梅宮と世継氏は手をつないで登場すると、熱い抱擁や顔をぴたりとくっつけた姿で報道陣の写真に応じ、仲の良さを見せつけた。梅宮は「照れるんだけど！」と笑いながらも、新婚の充実感をあふれさせた。

２人は５月１４日に出会い、同２３日に婚姻届を提出した。電撃婚から約４カ月たったこの日は、梅宮が白いワンピース、世継氏がジャケットスタイルと夫婦で爽やかな装い。手をつないだままインタビューに応えた梅宮は「（夫婦で）このようなイベントに出させていだくのは初めてです。私たちとしては、手をつないだりとかは日常のことですね」とさらりとノロケた。

服装選びでも仲の良さがにじんだ。梅宮は「私が最初に『今日これを着ていく』『後からコーディネートしてね』と伝えた」と笑顔。世継氏は「暑かったんで涼しい格好で来ました。会社に行ったまま来ました」と明かし、笑わせていた。

さらに梅宮は「昨日のことですけど、（世継氏の）実家が京都なので、お墓参りと敬老の日で、２人でドライブをして京都まで行きました。２人で運転し合って楽しかった」と幸せなエピソードも披露。夫婦関係について「いろいろあります。もちろんけんかもします」としたが、「一つ一つけんかしながら夫婦ができていくのではないかなと思います」と持論を語った。

梅宮は昨年８月に乳がんを公表しており、壮絶な闘病を明かしている。イベントには山田優、朝比奈彩、柳俊太郎、笠松将、窪塚洋介、ニューヨークの屋敷裕政と嶋佐和也も登場した。