¡¡²Î¼ê¡¦Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê£¶£°¡Ë¤¬¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Î³«ºÅ¤òÊó¹ð¡£Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Î¡Ö¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡£±£·Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¡Ö£Ä£É£Î£Î£Å£Ò¡¡£Ó£È£Ï£×¡¡£²£°£²£µ¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Á¥é¸«¤»¡×¡£¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤·¤¿¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î£Õ£Ò£Ì¤òÅºÉÕ¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£²·î£²£³¡Á£²£µÆü¤ËÅìµþ¸ø±é¤ò¡¢£²£¹¡Á£³£°Æü¤ËÂçºå¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤·¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤ÎÅß¥³¡¼¥Ç¡£Á°È±¤ò¼Ð¤á¤ËÎ®¤·¡¢È±¤ò°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ê¥Ã¥×¤¬±Ç¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤ò¸«¤¿¥Í¥Ã¥È¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÌÀºÚ¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¤Ê¡×¡Ö¥¡¼¥Ó¥¸¥å¤¬¤Þ¤¿ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ª¼Ì¿¿ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤³¤Ã¡Ä¡Ä¹ø¤¬È´¤±¤¿¤É¤©¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¡¼¤Þ¤Ã¤Æ¡¼¤Þ¤Ã¤Æ¡¼¡ª¡ª¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¼¡¼¡×¡ÖÌÀºÚ¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï²Ì¤Æ¤¬Ìµ¤¤¤Ê¡ª¡ª¹¥¤¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ò¤ã¡¼¡¼¡¼¡¼¤ó¡ª¡ª¡ªÁÇÅ¨¤£¤£¡×¡Ö¥Á¥é¸«¤»¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ªÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È¶½Ê³¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£