オリオールズの菅野智之投手の次回登板が、２０日（日本時間２１日）の本拠地でのヤンキース戦に決まった。球団が発表した。巨人時代の２０１８年のシーズン２８登板を超える自己最多２９試合目の先発で、１１勝目を目指す。１３日の左足首に打球を受けたブルージェイズ戦から中６日。今季の本拠地で最後のマウンドとなる見込みだ。

前回登板からピッチコムを装着し、自らサインを出すスタイルに変えた。

「（装置をつけて）練習はやってきたので、大丈夫でした。僕の強みは色んなボールをどのカウントでも投げられること。来年のことも考えて、コンビネーションを使いながら投げられたので良かった」。ブルージェイズ戦では６回１失点。球数６３球と省エネ化にも成功した。

ジレンマを打破するための新しい試みだった。捕手陣の負傷が相次いだ今季、チームは球団記録となる７人の捕手が登録させた。「僕にとっては異常なこと」（菅野）。経験の浅い若手捕手とバッテリーを組む中、首を振る場面は増えていた。

オリオールズ先発陣では、ブラディッシュやロジャーズがピッチコム装着派。捕手出身のチリノス・ベンチコーチは「投手がサインを出せるなら、その方がいい。首を振ってサインを変える手間や、投手がプレートを外す時間もなくなるのでスピード化できる」と歓迎する。登板間に、グラブの中にピッチコム装置をつけて投げる練習を重ね、前回登板で実践した。

入団会見でオリオールズに決めた理由の１つに、正捕手ラッチマンの存在をあげた。キャンプから試合を重ね、信頼関係を築き、シーズン途中には「これ程、バチバチ、サインがあうものかと思った。これだけの関係を築けたのは嬉（うれ）しい」と喜んだのもつかの間、正捕手は右脇腹痛で２度目の戦列離脱…。個人の思いだけでは、あらがえない葛藤もあったことだろう。

オフには再びＦＡとなる菅野が「来年」を視野に入れ、布石を打ったピッチコム装着。来季どこで投げていようとも、自ら配球ができれば、ストレスは減る。更なる飛躍を目指し、残り２登板、全力を尽くす。