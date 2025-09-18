¥¿¥ï¥Þ¥ó½ªÎ»¡©Ž¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅ¾Çäµ¬À©Ž£ËÜÅö¤Î±Æ¶Á
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤¬2025Ç¯7·î¤ËÍ×ÀÁ¤ò½Ð¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅ¾Çäµ¬À©¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¡¢ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¼Ì¿¿¡§º£°æ¹¯°ì»£±Æ¡Ë
ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤ê¤ï¤±¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¡£
¤«¤Ä¤Æ¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¡Ö²¶¤«¡¢²¶°Ê³°¤«¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åìµþ¤Î½»Âð»Ô¾ì¤Ï¤¤¤Þ¡Ö¥¿¥ï¥Þ¥ó¤«¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó°Ê³°¤«¡×¤È¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤âÂç¤²¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï¤Ï¤¿¤·¤Æ¥Ð¥Ö¥ë¤Ê¤Î¤«¡£
2025Ç¯7·î¤ËÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡È°ÛÎã¤ÎÍ×ÀÁ¡É¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó°¦¹¥²È¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÅêµ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö½»¤à¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë»Ô¾ì¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿°ìÀ¸³è¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò¤È¼¡¤Î°ì¼ê¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê»þÂå¤«¤é¡Ö¥¿¥ï¥Þ¥ó¡×¤ò°¦¤·¤¿
¤Þ¤º¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£É®¼Ô¤Ï¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢27Ç¯´Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¤«¤é¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤ë»Å»ö¤ËË×Æ¬¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³¤³°½ÐÄ¥¤ÎÂ¿¤¤À¸³è¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Åö»þ¤«¤éÅê»ñ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³ô¼°¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤Î´Ñ»¡¤Èµ¡Æ°ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
2018Ç¯¡¢¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥È゙¥«¥Ã¥Õ゚¡¦¥í¥·¥¢Âç²ñ»þ¤ÎÉ®¼Ô¡ÊÉ®¼ÔÄó¶¡¡Ë
¤½¤³¤Ç»ä¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¡Ö½»¤ß¤Ê¤¬¤éÅê»ñ¡×¤À¡£¤è¤¤¼Ú¶â¤È¤µ¤ì¤ëÄã¶âÍø¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢½»¤ß¤¿¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¦¡£ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ì¤ÐÇäµÑ¤·¤Æ´Þ¤ß±×¤ò¸½¼Â²½¤·¡¢½»¤ßÂØ¤¨¤ë¡£
¤â¤·ÃÍ²¼¤¬¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢½»¤ßÂ³¤±¤Æ²óÉü¤òÂÔ¤Æ¤Ð¤è¤¤¡£ÇäµÑ²Á³Ê¤¬¹ØÆþ²Á³Ê¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤¿¾ùÅÏ±×¤òÍøÍÑ¤·¡¢¤¤¤ï¤Ð¤ï¤é¤·¤ÙÄ¹¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä½»¤à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¡£
2025Ç¯3·î¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ò¼¤á¤Æ¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹·èÃÇ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢½»¤ß¤Ê¤¬¤éÅê»ñ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾¯¤·¤À¤±°Â¿´¤·¤ÆÀè¤Ë¿Ê¤á¤ë»ñ»º¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¨¤¿¤«¤é¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¤¬¹¥¤¤À¡£2008Ç¯¤«¤é17Ç¯´Ö¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ³¬¥´¥ßÃÖ¤¾ì¤Î¼«Í³ÅÙ¡¢¶õÄ´¤¬°ÂÄê¤¹¤ëÆâÏ²¼¤Î²÷Å¬¤µ¡¢¥²¥¹¥È¥ë¡¼¥à¤ä¥¹¥¿¥Ç¥£¥ë¡¼¥à¤Î½¼¼Â¤Ê¤É¡¢²Á³Ê°Ê¾å¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£
Ë¬¤Í¤¿¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤Ï30·ï¡¢¸¡Æ¤¤·¤¿Êª·ï¤Ï50·ï¤òÄ¶¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Ë6¸Í¤òÇäÇã¤·¤Æ¤¤¿¡£ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¤ä1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¤È¤¤¤Ã¤¿»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥¿¥ï¥Þ¥óÇäÇã¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ºÇ½é¤ËÇã¤Ã¤¿¹Á¶è¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤«¤é¤Î·Ê¿§¡£¤³¤ÎÉÙ»Î»³¥Ò゙¥å¡¼¤¬·è¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
»ñ»º±¿ÍÑ¤ÎÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤¬¹¥¤¡£µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¾Ò²ðÆ°²è¤òºè¤Ë¼ò¤ò°û¤à¡£½ÐÄ¥Àè¤ËÏÃÂê¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ì¤Ð¡¢¶õ¤»þ´Ö¤Ë¸½ÃÏ¸«³Ø¤Ë¹Ô¤¯¡£
ºÊ¤Ë¤Ï¡Ö·ä¤¢¤é¤Ð¥¿¥ï¥Þ¥ó¤òÇã¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊò¤ì¤é¤ì¡¢Î¾¿Æ¤Ë¤Ï¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¸¡º÷¤Î»Ø¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ï¤Þ¤µ¤Ë»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ÀéÂåÅÄ¶è¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡Ö°ÛÎã¤ÎÍ×ÀÁ¡×
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢2025Ç¯7·î¡¢¾×·â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤¬¡¢ÉÔÆ°»ºÂç¼ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÉÔÆ°»º¶¨²ñ¤ËÂÐ¤·¡¢»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯»ö¶È¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ú¤ÅÏ¤·¤«¤é¸¶Â§5Ç¯´Ö¤ÎÅ¾Çä¶Ø»ß¡¢Æ±°ìÌ¾µÁ¤Ç¤ÎÊ£¿ô¸Í¹ØÆþ¶Ø»ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ëµá¤á¤ëÍ×ÀÁ¤ò½Ð¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿Ê£¿ô¤ÎÃÎ¿Í¤«¤é»ä°¸¤Ë¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç¥¿¥ï¥Þ¥ó¥Ð¥Ö¥ë¤ÏÊø²õ¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¡£
¤½¤³¤Ç¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¡¤Ï¤¿¤·¤Æº£¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¤Ê¤Î¤« ¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤È¤Ï £¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤¹¤ë¼¡¤Î°ì¼ê¤È¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢¡Ö¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÏÂÔ¤Ä¡©¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¥«¡¼¥¹¥È¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è¤Î¼ÁÌä¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢º£¤Ï°ã¤¦¡£¡Ö¤¤¤¯¤é¤ÇÇã¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡Ê²Á³Ê¤¬¡Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö´Þ¤ß±×¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦»ñ»ºÀ¤ÎÌä¤¤¤Ð¤«¤ê¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤À¡£
Êë¤é¤·¤Î¾ì¤«¤é¡¢Åê»ñ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ø¡£¥¿¥ï¥Þ¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢µð³Û¤Î´Þ¤ß±×¤òÍ¤¹¤ë¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¡£º£¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ï¹âÆ¤·¤¹¤®¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢º£¤Ï¡Ö¥¿¥ï¥Þ¥ó¥Ð¥Ö¥ë¡×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¥¿¥ï¥Þ¥ó¹âÆ¤ÎÍýÍ³¤Ï°Ê²¼¤Î2ÅÀ¤«¤éÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
1ÅÀÌÜ¤Ï¡¢ºàÎÁÈñ¤Î¹âÆ¡¢¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¡¢¼èÆÀÍÑÃÏ¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ê¡¢·úÃÛ¥³¥¹¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¡£
2ÅÀÌÜ¤Ï¡¢¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
ÌäÂê¤Ï¤³¤Î2ÅÀÌÜ¤À¡£¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ï¤½¤â¤½¤âÇã¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬°µÅÝÅª¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·úÃÛ¥³¥¹¥È¾å¾º¤Ç¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶¡µë¤Ï¹Ê¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»ñ»ºÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ûÍ×¤Î¹ØÇã°ÕÍß¤Ï²¢À¹¤À¡£
º£µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¿¥ï¥Þ¥óÁèÃ¥Àï¤ÎÁ°¾¥Àï¡¢¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥àÍ½Ìó¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¾¡¤ÁÈ´¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¦¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
2017Ç¯¤Ë¹ØÆþ¤·¡¢2019Ç¯¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¤¿¹Á¶è¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤«¤é¡£Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬Ë¾¤á¤ëÎ©ÃÏ¤¬Çä¤ê¤À¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¥¿¥ï¥Þ¥ó¥Ð¥Ö¥ë¡×¤ÏÊø²õ¤¹¤ë¤«¡©
¤³¤Î¸½¾õ¤ò´Õ¤ß¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡£ÀéÂåÅÄ¶è¤¬µ¤·¤¿Í×ÀÁ¤ÎÌÜÅª¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅù¤Î½»Âð²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¹ñ³°¤«¤é¤ÎÅêµ¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼è°ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Åêµ¡ÌÜÅª¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼è°ú¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢²áÅÙ¤Ê½»Âð²Á³Ê¤Î¾å¾º¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÄÂÂß½»Âð¤ÎÄÂÎÁ¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢¶èÆâ¤Ëµï½»¤·¤¿¤¤Êý¡¹¤¬½»¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤º¡¢º£²ó¤ÎÍ×ÀÁ¤ËË¡Åª¹´Â«ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¹ÔÀ¯¤È¼ê¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÄê¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²áµî¤Ë¤âÀéÍÕ¸©¤Î³¤ÉÍËëÄ¥¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÇÆ±ÍÍ¤ÎÅ¾Çä¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤¬¹Ö¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£¤¹¤°¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬²¼Íî¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ì¤ÏÀéÂåÅÄ¶è¤âÁÛÄêÆâ¤À¤í¤¦¡£º£²ó¤ÎÍ×ÀÁ¤ÇÀéÂåÅÄ¶è¤¬ÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¿¿¤Î°ÕÌ£¤Ï¡¢½»Âð²Á³Ê¤Î¾å¾º¤ò¡Ö²áÅÙ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¹ñ³°¤«¤é¤ÎÅêµ¡¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤Î»²Æþ¤Ç¡Ö²áÅÙ¡×¤Ë²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¡¢¶èÆâ¤Ëµï½»¤·¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬½»¤á¤Ê¤¤¡£¼ûÍ×¤À¤±¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¸½¾õ¤Ø¤Î¤¤¤é¤À¤Á¤¬Ê¸ÌÌ¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤³¤Î¼ûÍ×¤ÏËÜÅö¤Î¼ûÍ×¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦ÌäÂê°Õ¼±¤À¡£
³¤³°Åê»ñ²È¤Ë¤è¤ëÅêµ¡ÌÜÅª¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼è°ú¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢³Î¤«¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÊýºö¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥«¥Ê¥À¤Î¤è¤¦¤ËÅÔ»ÔÉô¤Î³°¹ñ¿Í¤ÎÉÔÆ°»º¹ØÆþ¤òÀ©¸Â¤¹¤ëË¡Î§¤òºî¤ë¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅêµ¡Åª¤Ê¼è°ú¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ã»´ü¾ùÅÏ½êÆÀ¤Î²ÝÀÇ¶¯²½¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñºö¥ì¥Ù¥ë¤Î¼êÅö¤Æ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¸½¹Ô¤Ç¤Ï5Ç¯°ÊÆâ¤ÎÃ»´ü¾ùÅÏ¤ÇÌó40¡ó¤Ë²á¤®¤Ê¤¤ÀÇÎ¨¤ò¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð2Ç¯°ÊÆâ¤Ï¤µ¤é¤Ë½Å¤¯¤¹¤ë¡¢¤Ê¤É¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¼«¼£ÂÎ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤º¡¢¹ñ¤¬¹Í¤¨¤ë¤Ù¤ÌäÂê¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ì¤Ð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡¢ÆÃ¤Ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£
2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢½ÀÆ»¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬4¤Ä¤Î¶â¥á¥¿゙¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½Ö´Ö¤ò¼Â¶·¡£»Å»ö¤ËÎå¤ß¤Ä¤Ä¡¢¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ï¥Þ¥ó½ä¤ê¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼ÔÄó¶¡¡Ë
¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î¡ÖËÜÅö¤Î¥ê¥¹¥¯¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¡¢¡ÖËÜÅö¤Î¥ê¥¹¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¡£
¤³¤³¤Ç³§¤µ¤ó¤ËÌä¤¤¤¿¤¤¡£µîÇ¯¤Þ¤Ç3²¯±ß¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î1¸Í¤¬¡¢º£Æü1²¯±ß¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤è¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤ÎÉô²°¤ò´î¤ó¤ÇÇã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
º£Æü¤¬ÄìÃÍ¤ÇÇã¤¤»þ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÀÆü¤«¤é¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦º¬µò¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö1²¯¤ÇÇã¤¨¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ï5000Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¿´¤Ç¡¢Çã¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
»ä¤Ï17Ç¯´Ö¤Ç6¤Ä¤Î½»¸Í¤òÇäÇã¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æº£¤¬Çã¤¤»þ¤À¡¢¤È»×¤¨¤¿½Ö´Ö¤Ê¤É°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2009Ç¯¡¢º£¤ä¡ÈÌ¾ºî¥¿¥ï¥Þ¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Ê¬¾ù»þ¤Î²Á³Ê¤«¤é4ÇÜ¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¹Á¶è¤ÎÊª·ï¤Î¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
ÈÎÇä¶È¼Ô¤Ï»ä¤Ë¡¢ÃÍ²¼¤²¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£Çä¤ì»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤Ï¡¢¤³¤ÎÊª·ï¤Ï²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Èí´í°¤·¡¢Çã¤¤Æ¨¤·¤¿¡£
2013Ç¯¡¢Åìµþ¸ÞÎØ³«ºÅ·èÄê¤òµ¡¤ËÏÑ´ß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÍÌ¾¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉ¾ÏÀ²È¤¬¡Ö¤³¤ÎÊª·ï¤Ï10Ç¯¸å¤Ë¤ÏÈ¾ÃÍ¤Ç¤·¤«Çä¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÌ¾»Ø¤·¤Ç¤½¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ò¹óÉ¾¡£»ä¤ÏÉÔ°Â¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
2017Ç¯¤ËÊÌ¤ÎÊª·ï¤òÇã¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï2020Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¸å¤ËÅìµþ¤ÎÃÏ²Á¤Ï²¼¤¬¤ë¤È¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¢¤È3Ç¯ÂÔ¤Æ¤Ð¥Ð¥Ö¥ë¤ÏÃÆ¤±¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÂÔ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ÈÍ§¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡£
»ä¤¬¸½ºßÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë2¤Ä¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é2021Ç¯¡¢Ã¯¤â¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë»Å¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤À¡£
É¾ÏÀ²È¤«¤é10Ç¯¸å¤Ë¤Ï»ñ»º²ÁÃÍ¤¬È¾¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¹¾Åì¶è¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤«¤éË¾¤à·Ê¿§¡£¸½ºß¤ÏÊ¬¾ù²Á³Ê¤Î3ÇÜ¤Û¤È゙¤Ë¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤É¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤â¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤¤Çã¤¤»þ¡×¤ÏÍè¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ²¾¤ËËÜÅö¤Ë»Ô¾ì²Á³Ê¤¬Êø²õ¤·¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¶²ÉÝ¿´¤¬¾¡¤Ã¤ÆÃ¯¤âÇã¤¨¤Ê¤¤¡£¹â¤¯¤Æ¤âÇã¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢°Â¤¯¤Æ¤âÇã¤¦Í¦µ¤¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬»Ô¾ì¿´Íý¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶²ÉÝ¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢Çã¤¦Í¦µ¤¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬ºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤À¡£
½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¸½Ìò¤ÇÊÖ¤»¤ë»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤¬Í»»ñ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëºÝ¤Ë¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤ÈÇ¯Îð¤À¡£5Ç¯ÂÔ¤Æ¤ÐÊª·ï¤Î²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ³Î¼Â¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤ÎÊ¬¡¢Ç¯¤ò¼è¤ê¡¢¥í¡¼¥óÊÖºÑ¤Ë»È¤¨¤ë»þ´Ö¤ÏÃ»¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¥¿¥ï¥Þ¥ó²Á³Ê¹âÆ¤Îº£¡Ö¤È¤ë¤Ù¤°ì¼ê¡×
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤¬¼¡¤Î°ì¼ê¤«¡£º£¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤È¡¢¤Þ¤À»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
ÅÔÆâ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Ê¬¾ù»þ¤Î²Á³Ê¤ò¾å²ó¤ëÇäµÑÍ½ÁÛ²Á³Ê¡¢¤Ä¤Þ¤ê´Þ¤ß±×¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¼¡¤ËÇã¤¦¤Ù¤¤Ï¡Ö°ìÀ¸½»¤ó¤Ç¤â¤è¤¤¡×¤È»×¤¨¤ëÊª·ï¤À¤í¤¦¡£
º£¤Î¹âÆ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç½½Ê¬¤Ê´Þ¤ß±×¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤ì¤òµý¼õ¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°Ü¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¼¡¤ÎÊª·ï¤¬¤Þ¤¿ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ÄºÄ³ä¤ì¤·¤Æ¤â¿´¤ÎÊ¿²º¤¬ÊÝ¤Æ¤ë¡¢½ª¤ÎÀ³²È¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÇã¤¨¤ëÊª·ï¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤À¡£
°ìÊý¡¢¤Þ¤À¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡Öº£¤ÏÇã¤¤»þ¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢»ä¤ÎÅú¤¨¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÍß¤·¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤ì¤ÏÇã¤¤»þ¡×¤À¡£
°Â¿´¤·¤ÆÇã¤¨¤ë»þ´ü¤Ê¤É±Ê±ó¤ËÍè¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¼«¿È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤êº£¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤¨¤ëÊª·ï¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¡Ö½»¤ß¤Ê¤¬¤éÅê»ñ¡×¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¤½¤ÎºÝ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢»ÄºÄ³ä¤ì¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤Êª·ï¤òÁª¤Ö¤³¤È¤À¡£°ìÀ¸½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ëÊª·ï¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£²Á³Ê¤¬Âç¤¤¯²¼Íî¤·¤¿¶ÉÌÌ¤¬Íè¤Æ¤â¡¢5Ç¯¤«¤é10Ç¯ÄøÅÙ½»¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤¤¤º¤ì»Ô¾ì¤ÏÊÑ²½¤¹¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤Ë½Ð¸ýÀïÎ¬¤òÉÁ¤±¤Ð¤è¤¤¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é½é¤á¤ÆÇã¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬½»¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¤Ë²Ã¤¨¡¢Çä¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢½Ð¸ý¤Î¸«¤¨¤ä¤¹¤¤Êª·ï¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¹çÍýÅª¤À¡£
¹¾Åì¶è¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤«¤é¸«¤¨¤ë¡¢¤³¤ÎÍ¼¾Æ¤±¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£»ñ»º²ÁÃÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½»¤ß¤¿¤¤¤«¤É¤¦¤«¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
½»Ì±¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â¹¬¤»¤Ë¤¹¤ëÊª·ï
¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ï¡¢½»¤à¿Í¤ËÆü¾ï¤ÎË¤«¤µ¤ò¡¢¹ÔÀ¯¤Ë¤Ï³¹¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¼þÊÕ¤Î½»Ì±¤ÏºÆ³«È¯¤Ë¤è¤ë¶õÃÏÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¤ÇºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦²¸·Ã¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£½»Ì±¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡£
»ä¤Î°¦¤¹¤ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢·è¤·¤Æ¿´¤Ê¤¤Åêµ¡¤Ë¤è¤ëÊ¬ÃÇ¤Î¾ÝÄ§¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£Åêµ¡¥Þ¥Í¡¼¤Ë¤è¤ë²Á³Ê¹âÆ¤ÎÉûºîÍÑ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼Â¼ûÁØ¤¬°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë»Ô¾ì´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¹ÔÀ¯¤È»ö¶È¼Ô¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë²ÝÂê¤À¤í¤¦¡£
Àµ¤·¤¯Áª¤Ó¡¢½»¤ßÀÚ¤ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¿¥ï¥Þ¥ó°¦¹¥²È¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊÀ¾²¬ ¹§ÍÎ ¡§ ¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡Ë