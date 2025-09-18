「アジアで恥をかくのはもうやめろ！」「悲劇だ」神戸に０−３惨敗の中国王者に母国メディアが辛辣批判「紙のように破壊された」【ACLE】
中国スーパーリーグ王者の上海海港は９月17日に行なわれたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の第１節で、Jリーグ覇者のヴィッセル神戸とホームで対戦。前半だけで、19分にエリキ、40分に宮代大聖、44分に大迫勇也と３ゴールを許し、０−３で敗れた。
中国のメディアは上海海港を厳しく糾弾。ポータルサイト『捜狐』はこう伝えている。
「上海海港がACLでヴィッセル神戸と対戦するのは今回が初めてではない。今夜の試合を含め、両チームはこれまで３度対戦しているが、上海海港は１勝も挙げられず、０得点９失点に終わっている。2020年の対戦でも敗戦を喫しており、５年経った今でもこの日本の強豪に打ち勝つことができていない」
「さらに悔しいことに、今回は上海海港のマスカット監督が意図的に戦術を変更し、５バックを採用してより堅固な守備で相手の攻撃を阻止しようとした。しかし、現実は彼をひどく打ちのめした。フォーメーション変更は失敗しただけでなく、かえって守備が崩れ、相手に何度も簡単に崩される結果となったのだ」
記事は「わずか30分足らずで、上海海港はまるで紙のように破壊され、相手に翻弄された。前半を０−３で折り返した時点で、崩壊したとしか言いようがなかった」と指弾。
著名人の「前半でこのような負け試合になったのは本当に屈辱的だ」「こんな実力とパフォーマンスなら、アジアの舞台で恥をかくのはもうやめるべきだ！上海申花や成都といった他のチームも敗戦を喫したが、少なくとも上海港ほど醜く、悲劇的で、屈辱的な敗戦はしていない」といった批判の声を紹介している。
結果よりも、前半の戦いぶりに納得がいかないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
