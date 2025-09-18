「広島１−６阪神」（１７日、マツダスタジアム）

斬って斬って、奪三振王へまっしぐらだ。試合前から降った雨で湿ったマウンドに上がった阪神・村上が６回を５安打１失点。立ち上がりから精度の高い投球で攻め、毎回の８奪三振。「狙って取るタイプじゃない。（三振が）ついて来ているのはいいのかな」と納得の表情を見せた。

渾身（こんしん）の見逃し三振を奪ったのは、１−１の五回２死一、二塁だった。三回に同点打を浴びていた小園を打席に迎える。多彩な球種を織り交ぜ、外角に攻め込んだ８球目。低めに投じた１４８キロ直球を坂本のミットにズバッと決め、三つ目のアウトをもぎ取った。この日一番の雄たけびに呼応するかのように、虎党から大きな歓声と拍手が降り注いだ。

「低く丁寧に、というのを心がけていた。いいところに決まってくれた。甘くならないように、警戒しながら投げ切れた」。絶好調の３番打者を食い止め、１３２奪三振に到達。２位との差を１０個に広げたが、慢心はない。「まだ試合もあるので、どうなるか分からない」と目の前の一戦に集中しながらも、「（タイトルを）狙える位置にはいるので、そこはしっかり取っていきたい」と意欲を燃やした。

自己最多を更新する１２勝目を挙げ、最高勝率のタイトル獲得にもまた一歩近づいた。この日先発したＤｅＮＡの東が１４勝目を挙げたため、最多勝争いの差は縮まらず。ただ最高勝率の条件である１３勝以上にはあと１勝と迫った。勝率・６３６の東に対して村上は・７５０。右腕が１３勝に到達した時点でタイトル争いは圧倒的優位となる。投球回も自己最多をさらに更新して１６３回１／３となり、「こうなったら１７０回も投げられるようにしたい」と力を込めた。

雷雨により１時間１０分遅れで試合が始まっても動じなかった。午後６時予定だった試合前に一度ブルペンで肩をつくったが、再び試合開始前に投球準備。「あまり気にしていない。ゆっくりしながら気持ちを入れてやっていた」と平然。つかむべき目標へ淡々と腕を振る。

◆村上が１２勝目を挙げ、最高勝率へ前進した。同タイトルの資格は１３勝以上で、投球イニングは問わない。次の登板で勝利投手となれば１３勝４敗で基準を満たし、勝率は・７６５。ＤｅＮＡ東は現在１４勝８敗で、仮に今季ここから２勝を積み上げても１６勝８敗の・６６７。また現状１２勝のチームメート才木が同じく２勝しても、１４勝６敗で・７００。村上の優位は動かない。