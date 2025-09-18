「広島１−６阪神」（１７日、マツダスタジアム）

雨上がりの広島を、阪神・森下のバットが明るく照らした。４安打の固め打ちで全５打席に出塁。降雨の影響で試合開始が１時間１０分も遅れたが、この男には関係ない。

「入りも難しい中でしたけど、１打席目にすごく集中して入れたので、この結果につながったかなと思います」

暴れまくった。初回２死で二塁打を放ったのが、森下劇場の幕開けだった。三回２死二塁では２球で追い込まれたが、「自分のスイングをするだけ」と執念で先制の中前適時打。六回は先頭で四球。七回は２死から再び二塁打で猛打賞とした。

これで終わらない。「３本で終わらず、絶対に４本目いったろうと思っていたので」。３点リードの九回２死二塁。下手投げの鈴木から左前適時打で２打点目。球団の右打者では初となる、プロ３年目での通算２００打点に王手をかけた。

最高出塁率の争いにも顔を出してきた。トップは・３６１の小園で変わらず。ただ、２位の泉口には３毛差の・３５３９となって、タイトル獲得の可能性も出てきた。９月は打率・３７８、２本塁打、１０打点と絶好調。リーグ優勝が決定しても好調が続くのは、強い意志があるからだ。

「優勝が決まっているとか決まっていないとかは関係ない。自分のやるべきことをやらないと、自分に満足しないんで、変わりなくやってます」。残り１０試合。ゴールはもっと先に設定している。