体一つで戦う陸上競技。

その中で、道具の使い方がカギを握る種目が棒高跳びだ。

１８００年代、英国で防壁や運河などを越える遊びから発展。ポールは木製で、２０世紀に入ると竹へと変わった。良質な竹に恵まれた日本勢の追い風となり、１９３６年ベルリン五輪では４メートル２５で並んだ西田修平が銀、大江季雄が銅メダル。大会後、二つに割って半分ずつをつなぎ合わせた「友情のメダル」は、今に語り継がれる。

戦後は金属製が登場。記録を向上させたのが現在使われるグラスファイバーだった。６０年代に普及し、８５年にはセルゲイ・ブブカ（ウクライナ）が６メートルの大台に達した。

ポールを使って２階屋根ほどのバーを越える、忍者のような離れ業。１５日の男子棒高跳びは、まさにマジカルステージだった。

前人未到の６メートル３０に挑んだのはスウェーデンのアルマント・デュプランティス。後のない３回目。彼にとっての魔法のつえ、５メートル超のポールをしならせ、夜空を舞う。わずかに揺れたバーは、中空にとどまった。

深夜の国立競技場に、今大会一番の大歓声が爆発。歓喜に頬を染めた主役がスタンドへあいさつすると、すっかり魔法に酔いしれた観衆の、笑顔と拍手に包まれた。