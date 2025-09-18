米国内に外国企業の工場を誘致しようとする一方で、多くの労働者をいきなり拘束する。

これでは投資の拡大を計画する日本など各国は、困惑するばかりだ。

米移民当局が今月初め、韓国の現代自動車などが南部ジョージア州で建設中の工場で、建設作業員ら４７５人を一時拘束した。不法入国やビザ（査証）の期限切れなどが理由だ。約３００人が韓国人で、日本人も含まれていた。

不法移民対策を重視するトランプ米政権は、ビザの発給審査を厳格化している。拘束された現代自動車の関係業者の中には、作業員を指導するために短期の商用ビザで入国し、「労働」をしたとされる人もいたと言われる。

大規模な摘発は米国への投資機運に水を差したのではないか。

米国は先進国の中で脱工業化が最も進んでおり、製造業の雇用が全体に占める割合は１割を切っている。工場の建設などに必要な人材が不足しているのが実情だ。

半導体工場の建設を進めた台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）も、米国内で人員確保が困難なため、台湾から専門人材を呼び寄せて米側の反発を招いたこともある。

現代自動車は、韓国企業とともに電気自動車向け電池を生産する計画で、２０２６年の操業開始を予定している。韓国の象徴的な対米投資事業であり、工場建設を急ぐ上で、母国の人材が必要という事情もあったのだろう。

米政府が製造業を復権させるため、国内への工場の誘致を進めたいというなら、人材を含めて、外国企業との丁寧な意思疎通を図っていく必要があろう。

現代自動車の事例は人ごとではない。日本は米国との関税合意の一環で、５５００億ドル（約８０兆円）の対米投資を約束しているからだ。安心して投資できる環境を整えることは米国の責務である。

一方、トランプ政権は１６日、日本から輸入する乗用車の関税率を１５％に引き下げた。原則として１５％の税率を設定した相互関税の、特例措置の適用も始まった。

日米関税交渉は７月２２日に合意したが、自動車関税の引き下げ時期などが決まっていなかった。今回の関税引き下げで、合意時の枠組みの実施にめどがついた。

トランプ大統領は、対米投資が不十分なら関税率を引き上げる考えを示している。日米がともに発展できるよう具体的な投資案件を早期に実現させる必要がある。工場の進出計画を練る中で、ビザの問題も話し合うことが大切だ。