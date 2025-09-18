海外で続く戦争や円安の影響などで、燃料価格が高止まりしている。

そんな中で、物流コストに直結する軽油の価格を意図的につり上げていたとすれば、到底許されない。

運送業者らへの軽油の販売を巡り、価格の引き上げなどを図るカルテルを結んだとして、公正取引委員会が、独占禁止法違反（不当な取引制限）の疑いで石油製品販売会社の強制調査に乗り出し、東京都内などの８社を捜索した。

８社は、石油の元売りから軽油を仕入れて運送業者や建設業者に販売しており、市場シェアの過半を占めているという。販売競争になると安売り合戦に陥り、利幅が小さくなる可能性がある。

公取委は、８社がそれを防ぐため、価格をつり上げる目的で話し合いをしていたとみている。

軽油は、トラックやバスといった大型車の燃料に使われる。カルテルによって軽油の価格が高止まりし、輸送費が高くなれば、市民が購入した商品や公共工事の代金などに跳ね返る恐れもある。影響は決して小さくない。

国はガソリンや軽油の価格の高騰を抑えるため、石油元売り各社に補助金を支給し、これまで８兆円を超える予算を投じてきた。本来、消費者の負担が軽くなるはずなのに、価格が不当につり上げられていたのなら言語道断だ。

８社の営業責任者らは、定期的に会合を開いて軽油の仕入れ値や自社の価格動向について、情報を交換していたという。

公取委は刑事告発を目指して調査している。会合はいつから行われていたのか。カルテルの結果、価格はどの程度つり上げられたのか。全容解明が欠かせない。

軽油の平均小売価格は、５年前が１リットルあたり約１１６円だったのに対し、現在は、ロシアのウクライナ侵略などの影響で１５４円程度にまで上昇している。

軽油の価格上昇は中小の運送業者にとって深刻だ。荷主に対して弱い立場にあり、上昇分を運賃に転嫁することは容易ではない。

軽油価格が１円上がれば、数百万円の売り上げの追加が必要になると話す運送業者もいる。

民間信用調査会社によると、運送業界の倒産は近年増えており、昨年度は３５３件に上った。燃料費の高騰など、物価高を要因とした倒産が全体の３割を占める。

ガソリンを巡っても、長野県のスタンド業者らがカルテルを結んでいたことが発覚した。不正を行う業者に、燃料費にあえぐ市民の姿は見えていないのだろうか。