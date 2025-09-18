「広島１−６阪神」（１７日、マツダスタジアム）

阪神が広島に快勝して優勝後は初の連勝を飾った。三回に３試合ぶりのスタメンとなった近本が二塁打でチャンスメークすると森下の適時打で先制。１−１の六回には、佐藤輝がベンチ外で「５番・三塁」で起用の木浪が決勝の勝ち越し適時打を放った。先発・村上が６回１失点で才木と並んでチームトップタイの１２勝目を挙げた。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−村上の投球は。

「良かったですね。勝ち星も付いて」

−雨で難しい調整。

「それは誰でも一緒の条件だから」

−近本も復帰した。

「良かったんじゃないですか」

−佐藤輝はベンチ外。

「超人ではないということですね。超人に聞いてあげてください」

−アクシデントか。

「まあまあ。体調調整だけで休ませることはないですから。超人ではないということです」

−明日以降は。

「また明日考えます」

−優勝パレードが発表された。

「社長の方からもあったと思うので。今試合が終わったばかりなので、頭がそのモードではないですから。申し訳ない」

（続けて）

「この選手が出るから勝つ負けるではないですからね。野球はね」