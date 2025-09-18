²¦¾ÀïÄ©Àï¼Ô·èÄê¥ê¡¼¥°¡¡³«Ëë¶É¤Ï¶áÆ£À¿ÌéÈ¬ÃÊ¡½À¾ÅÄÂóÌéÏ»ÃÊ¡¡°ËÆ£¾¢±Ã²¦¤ÈÂç¶¶µ®Þ«¼·ÃÊ¤¬½éÅÐ¾ì
¡¡¾´ý¤ÎALSOKÇÕÂè75´ü²¦¾Àï¡ÊÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡ËÄ©Àï¼Ô·èÄê¥ê¡¼¥°³«Ëë¶É¤¬25Æü¤Î¶áÆ£À¿ÌéÈ¬ÃÊ¡Ê29¡Ë¡½À¾ÅÄÂóÌéÏ»ÃÊ¡Ê34¡ËÀï¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±¥ê¡¼¥°¤ÏÁ°´ü¾å°Ì¤Î¥·¡¼¥É4¿Í¤ÈÍ½Áª¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿3¿Í¤Î·×7´ý»Î¤¬»²²Ã¡£11·î²¼½ÜÍ½Äê¤ÎºÇ½ª°ìÀÆÂÐ¶É¤Þ¤ÇÁíÅö¤¿¤êÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢Í¥¾¡¼Ô¤¬Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê23¡Ë¤Ø¤Î7ÈÖ¾¡ÉéÄ©Àï¸¢¤òÆÀ¤ë¡£
¡¡º£¥ê¡¼¥°¤Ï°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê22¡Ë¤ÈÂç¶¶µ®Þ«¡Ê¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë¼·ÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬½éÅÐ¾ì¡£±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡Ê54¡Ë¡¢ÅÏÊÕÌÀ¶åÃÊ¡Ê41¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾ïÏ¢¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£ºÇÇ¯Ä¹¤¬34ºÐ¤ÎÀ¾ÅÄ¡¢ºÇÇ¯¾¯¤¬22ºÐ¤Î°ËÆ£¤È°ìµ¤¤Ë¼ãÊÖ¤ê¡¢¿·»þÂå¤ò¹ð¤²¤ëÁè¤¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Àè¸å¤ÏÃêÁª¤Ë¤è¤ê·èÄêºÑ¤ß¡£»ý¤Á»þ´Ö¤Ï¥Á¥§¥¹¥¯¥í¥Ã¥¯·×Â¬¤Ç³Æ4»þ´Ö¡£