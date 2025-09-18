スルメイカ漁獲量、ピークの３０分の１で高級化…コンニャク粉使い刺し身再現「まるでイカ」も登場

刺し身に天ぷら、塩辛……。

多様な料理で食卓を彩り、イワシなどと並んで「大衆魚」として知られるスルメイカに異変が起きている。海水温の変化などを背景に漁獲量は年々減少。それに伴って値段は上昇を続けている。不漁の影響を受けてスルメイカ漁を諦める漁師も増える中、食感を似せた代替食品も登場し始めた。大衆魚は食卓から遠ざかってしまうのか。

値段３倍 海水温上昇で漁獲減

農林水産省の統計によると、スルメイカの漁獲量は１９６８年に６６万８３６４トンと最高を記録。その後は年間数十万トンほどで推移していたが、２０００年代に減少傾向に転じ、２３年には２万１２４８トンとピーク時の約３０分の１まで落ち込んだ。

漁獲量の減少を受けて市場価格は高騰している。東京都中央卸売市場での１キロ・グラムあたりの平均価格は０２年では３８７円だったが、２３年には１１９３円と約３倍に。今年６月も１０３０円と１０００円台での高止まりが続く。

不漁の主な原因として指摘されているのが海水温の変化だ。水産庁によると、スルメイカには日本海に分布する「秋季発生系群」と太平洋の「冬季発生系群」の２種類があり、いずれも水温１９〜２３度が産卵に適しているとされる。

だが、温暖化による水温上昇で産卵が可能な水域が縮小したり、幼生が海流によって生育に適さない環境に運ばれたりすることで、漁獲状況が不安定になっている可能性があるという。

生息数を回復させようと、水産庁は今年度のスルメイカの漁獲上限を１万９２００トンに設定し、昨年度の７万９２００トンから７割以上減らした。

「日本３大イカ漁港」の一つ、北海道函館市の函館港の市場では今年６月、スルメイカの初競りが中止となった。渡島地方近海でスルメイカ漁が解禁されて小型船１１隻が出漁したが、ほとんど漁獲がなかったのだ。函館市水産物地方卸売市場によると、初出漁で水揚げがなく、競りが行われなかったのは、１９６５年の開場以来、初めてという。

日本海でとれるスルメイカが水揚げの大半だった石川県能登町の小木港では、北太平洋を漁場とするアカイカ漁への転換が相次ぐ。スルメイカより大型で漁獲量が安定していることから、今年は同港に所属する７隻の中型イカ釣り船のうち、５隻がアカイカ漁に出漁した。

「第６８栄成丸」の船崎隆さん（７０）は「ここまでとれないと、スルメイカ漁一本では厳しい。燃料代などがかさむが、仕方がない」と肩を落とす。

不漁や価格の高騰を受け、市場にはイカ製品の代替品も登場している。

水産加工会社「あづまフーズ」（三重県菰野町）は２１年から、コンニャク粉でイカの刺し身を再現した「まるでイカ」を販売する。台湾企業の商品を国内向けに改良したもので、ビーガン（完全菜食主義者）やアレルギーを持つ人でも食べられることが特徴だ。羽田空港と成田空港の国際線「ＪＡＬファーストクラスラウンジ」では、寿司（すし）ネタとしても提供されている。

駄菓子の「ビッグカツ」やおつまみの「いか姿フライ」で知られる食品加工会社「すぐる」（広島県呉市）は、７月から魚肉のすり身にイカ粉末などを加えた「いか入りおつまみスティック」と「こがね炙（あぶ）り焼鱈（たら）」を売り出した。

スルメイカなどを加工した「さきいか」の代替商品で、実際のさきいかやいかそうめんに近い食感・風味に仕上げたという。同社の大塩和孝社長は「代替品にはなるが、広く親しまれているスルメイカ加工食品の安定供給を目指していきたい」と力を込める。