政府が今年度中の改定を目指す「科学技術・イノベーション基本計画」の骨子案が判明した。

日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中で、科学技術政策と安保政策を連携させる方針を初めて明記する。

近く開かれる有識者会議に提示する。同計画は５年ごとに改定される科学技術政策の基本方針で、第７期となる次期計画は２０２６〜３０年度の目標となる。

サイバーや宇宙、人工知能（ＡＩ）、バイオなど安保に関わる分野では、国際的な主導権争いが激化している。骨子案ではこうした状況を踏まえ、科学技術は外交力や防衛力、経済力などを含む「総合的な国力の源泉」だとして、国家安保政策と「有機的に連携」する方針を打ち出した。

先端分野での研究を強化して防衛力に取り込む姿勢を示すもので、民生と軍事の双方で活用できる「デュアルユース（両用）」を念頭に置いている。

戦略的に重要な技術領域の特定については、政府の「総合科学技術・イノベーション会議」が担うこととし、司令塔機能を強化する。

研究資金の確保を通じて科学技術力の強化も進める考えで、開発が必要な技術や経済安保などについて提言する調査研究機関の設置の必要性にも触れる。開発面ではＡＩを積極活用し、重要技術の流出防止に取り組む姿勢も強調した。

物価や人件費が上昇し、科学技術の研究を巡る環境が厳しくなっていることから、骨子案には国立大学などに配分する運営費交付金を着実に確保することを盛り込んだ。若手による挑戦的な研究を後押しするため、科学研究費助成事業（科研費）に新たな支援枠組みを創設することも明記した。

基礎研究力の向上欠かせず

政府が科学技術政策の中で安全保障を重要な論点として掲げる背景には、最先端の科学技術では民生と軍事の境界が曖昧になっていることがある。

一般生活でも広く利用される人工知能（ＡＩ）は、軍用の無人機や、生成ＡＩによる偽情報をサイバー空間で拡散する情報戦などに利用可能だ。原子レベル以下の微小な世界を扱う量子科学は、解読不可能な量子暗号や超高性能レーダーの開発にも結びつく。

こうした先端技術は、軍事の様相を一変させる「ゲームチェンジャー」になると目されており、米中を始め各国が力を入れている。一方、インターネットや全地球測位システム（ＧＰＳ）など、軍用から発展して日常生活に欠かせなくなった技術も多く、社会への波及効果も期待できる。

日本は近年、研究力の指標となる「トップ１０％論文数」で世界１３位と過去最低が続く。民間利用か軍用かを問わず、技術開発には基礎研究力の抜本的な向上が欠かせない。技術の芽を摘まないためにも、幅広い分野で手厚く支援していく必要がある。（科学部 大山博之）