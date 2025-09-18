「広島１−６阪神」（１７日、マツダスタジアム）

懸命に食らいつき、大きな１点をたたき出した。阪神・木浪聖也内野手が１−１で迎えた六回無死一、三塁の好機で、床田の変化球を中前に運んだ。「なんとかついていけて良かったです」。価値ある一打が決勝点となった。

この試合は今季４度目となる三塁、さらには自身４年ぶりの５番でのスタメンだった。「いけって言われたところでいくしかないので。（守備は）日頃から準備はしている。一本大事なところで打てたのは大きかった」。与えられたチャンスで結果を残した。

ポジション争いも激化している。現在、小幡は２軍で調整中。熊谷も２７打席連続無安打と状態を落としている。攻守で存在感を放てば、定位置再奪取も狙える。

２０２３年のＣＳでは、第２戦でサヨナラ打を放つなど大活躍。ＭＶＰに輝いた。ポストシーズンまで約１カ月。大舞台に強い男への期待は高まるが「いいところは良くて、ダメなところもある」と表情を引き締めた。全ては試合に出て、勝つため。木浪は結果を残し続けるだけだ。