◇東都大学野球・大1週最終日 中大7―2亜大（2025年9月17日 ジャイアンツタウン）

2回戦3試合が行われ、中大が亜大を7―2で下し、2連勝で勝ち点1を挙げた。今秋ドラフト上位候補の最速152キロ左腕・岩城颯空（はくあ＝4年）が3番手で登板し、4回1安打無失点で今季初勝利を挙げた。史上3校目の6連覇を目指す青学大、3季ぶりに1部復帰の駒大も連勝で勝ち点1とした。

記念日に勝利と勝ち点を引き寄せる好救援だ。2―2の6回から、3番手で左腕・岩城が登板。一塁側応援席からバースデーソングの大合唱が響く中で「経験できないことなので新鮮でした」とマウンドに立ち、4回1安打無失点で今季初勝利を挙げた。

自己最速を2キロ更新する152キロを計測した前日に続き、この日も152キロをマーク。6回は連続三振などで3者凡退に抑えると、直後の7回に打線が3得点して勝ち越した。

視察したロッテ・福沢洋一スカウトは「直球もいいが、スライダーも魅力的。先発もできると思う」と評価。

22歳の誕生日を飾る好投に「個人的な目標はプロだが、チームの目標はリーグ戦で優勝し、日本一になること」と改めて誓った。（小林 伊織）