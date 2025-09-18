男性ダンス＆ボーカルグループ・ＥＸＩＬＥが１７日、神奈川・ラゾーナ川崎プラザで、１１月開幕の約３年ぶりドームツアー「ＴＨＥ ＲＥＡＳＯＮ」のキックオフイベントを開催した。メンバーそろってのショッピングモールでのイベントは、約２４年ぶり。ドーム級アーティストのショッピングモール降臨に、ファン＆通行人５０００人以上から大歓声が上がった。

ドームツアーに向け、ファンと一番近い距離で士気を高めるべく、今回のような形のイベントを実施。ＡＫＩＲＡ（４４）が「皆さん盛り上がっていますか！ＥＸＩＬＥです」とあいさつし、久々にショッピングモールに帰還したＡＴＳＵＳＨＩ（４５）は「２４年前も覚えている。ありがたいことに少しずつ階段を上って（モールは）久しぶりです」と笑顔を見せた。

ＴＡＫＡＨＩＲＯ（４０）の「少しばかりＥＸＩＬＥの楽曲を楽しむ準備はできてますか！」というかけ声をきっかけに、２７日発売の５２枚目シングルのタイトル曲「Ｇｅｔ−ｇｏ！」を含む２曲をサプライズで披露。ドームツアーの先には、来年９月のデビュー２５周年が控えている。ＡＫＩＲＡは「こういった距離感でドームツアーに向けてキックオフできて、再スタートにふさわしい１日になった。（来年は）われわれの節目の年なので、いろんなお祭りを起こしていきたい」と気合を入れた。