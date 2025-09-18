プロデューサーを務める鈴木さん＝８日、川崎市多摩区

２０歳のダンサー１００人が映像作品を作り上げるプロジェクト「ハタチたち」。ダンスも、撮影も、デザインも、全てを“ハタチ”が担う。お披露目は来年１月の成人式。主催する学生団体「ハタチたち」がダンサーを募集しており、プロデューサーの鈴木理那さん（２３）＝川崎市多摩区＝は「一生に一度の最高の思い出をつくりましょう」と呼びかけている。

４回目となる今年の舞台は相模女子大学（相模原市南区）。人気アーティストの楽曲を基にダンス映像を撮影する。１０月から１１月下旬にかけて２回の対面練習、１２月６日に本番撮影に臨む流れとなっている。

鈴木さんがプロジェクトを発案したのは大学２年生の時だった。コロナ禍に見舞われ、高校時代には体育祭や文化祭の中止、規模縮小を余儀なくされた。大学でも授業はオンラインとなり、友人との関係も築きにくかったという。「失った青春を取り戻し、将来に向けて希望を持ちたい」と感じ、１０歳から技を磨いてきたダンスをツールにしたプロジェクトを考案。周囲の友人に声をかけたり、交流サイト（ＳＮＳ）などを活用したりして、同い年である“ハタチたち”を集めた。

これまでに撮影した映像は、川崎市や相模原市で行われた成人式の場で上映された。「２０歳だけで作り上げたのが自信につながった」とほほ笑む鈴木さんは、現在はプロジェクトの裏方に回る。

ダンサー集めに奔走する鈴木さんは、プロジェクトに込める思いを明かす。「将来に対する不安や焦りではなく、自信や希望といった思いを持ってほしい。同世代のダンサーたちに出会い、最高の思い出をつくってほしい。それがきっと糧になるはずだから」

対象は２００５年４月２日〜０６年４月１日生まれ。募集はダンサーのみで、締め切りは９月３０日。応募は専用フォームから。