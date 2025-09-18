SKE48相川暖花（21）が、最新シングル「Karma」（24日発売）で加入11年目にして初の選抜入りを果たした。「ヲタク約1名」の投稿がXで大反響を呼び、一躍知名度が急上昇した“バズり女王”。SNS時代のニューヒロインが、17周年を迎えるグループに新風を吹かせる。

相川は15年3月、当時11歳でSKE48に加入。10年超の活動を経て、今シングルで初めて選抜入りをつかんだ。「10年間1回も選抜に入ったことがなくて、入りそう、みたいな時も1度もなかったんですよ。自分にとっては（選抜発表が）人ごとみたいなイベントだったから、夢にも見ないくらいの出来事で本当に驚きました」と笑顔で語った。

相川が一躍注目を浴びたのは、Xで「本日の握手会、ヲタク約1名」とつぶやいた投稿。自身の握手会のレーン付近に男性がたった1人だけ立ち、笑顔で右手を挙げて振っているショットを公開したところ、（17日時点で）39万いいねを記録。写真が公開された同ファンとは、テレビ朝日系「激レアさんを連れてきた。」にも一緒に出演した。

「元々投稿する前に（同ファンに）『モザイクかけるから写真あげていい？』って聞いたら『僕はモザイクいらないよ。フリー素材だよ』と言ってくれて。仙台の職場でもオタクということがバレてしまったらしくて、それでも『ほのちゃんがこんなに注目されて僕はうれしいよ。役に立てることがあったら何でもするからね』と。本当に優しくて、いつも私に会うために仙台から来てくれるんですよ。相思相愛です！」

同投稿を皮切りに、SNSでの注目度が急上昇。チャンスを逃さず、別人級のすっぴんや“風呂キャン”の報告などありのままの姿をさらけ出し、ライブの裏側を撮影したVlog（ビデオブログ）など、趣向を凝らした投稿を連発。1万いいねを超える“万バズ”を何度も巻き起こした。

もともとグループ内でもムードメーカーで、面白いことが大好き。「普段からふざけるのも好きだし、自分も周りの人も常に笑っていてほしい。エンターテイナー気質ではあります（笑い）。次どんな動画を撮ろうかなとか、どうしたら面白いかなとか考えながらニヤついてたりします」。

素をさらけ出した投稿についても「もう1回出しちゃったら怖いもんなしかな、隠すほどでもないなって。（スタッフには）諦められてるところはあります（笑い）」と笑い飛ばした。

選抜入りを果たしたことで、母親は泣いて喜んでくれたという。「めちゃめちゃうれしくて、やっと少しだけ親孝行できたかなって。おばあちゃんに選抜入りを報告したら、5分後くらいに部屋から5万円持ってきてくれて、渡してくれました（笑い）。すごくうれしかったです」と、思わぬ臨時収入も明かした。

SNSでバズったことをきっかけに全国区のバラエティー番組にも1人で出演。ファン層の広がりも実感しているといい「女の子のファンが増えましたし、街で声をかけられることがすごく増えました」と笑顔。

動画によっては丸2日ほど編集に時間がかかるといい、多忙な日々の間を縫ってSNSに励んでいる。「結構毎日必死に生きていて、大変ですね。まだちょっと追いつけないところもあって。SNSの影響力とかをちゃんと理解できていないところもあるから、そのうち炎上しそうで…。そこだけはやっぱり気をつけないとなって思ってます」。

21歳ながら加入11年目で、グループ内でもベテランメンバーとなる。今春からチームSのリーダーに就任し、夏のツアーをはじめチームをけん引してきた。

「元々大人数をまとめたりするタイプではなかったんです。以前のチームでは先輩も多くてどちらかというと甘えている立場だったので。セットリストを決めるのとかもリーダーが関わってくるので、全員が納得する結果にするのって難しいなと思うところもあります」と振り返った。

自身のSNS投稿にもメンバーが多数登場。「みんなすごくかわいいからそれを世に広めたいと思いましたし、メンバーからも『映りたい』『ほのちゃんのおかげでフォロワーめっちゃ増えた』とか言ってもらえたり、好評でうれしいです」とほおを緩めた。「ツアーで思い出もすごく増えて、結束力も生まれてめっちゃいいチームになっていると思います。私自身、チームへの愛もすごく深まりました」と語った。

一方で、自身の初選抜入りについては「バズったからって選抜に入っていいのか、みたいな意見も耳にするから、そういう方たちを認めさせるようなシングル期間にしたいです。ネットでの数字はあっても、今の自分に売り上げはないし。ちゃんと生で会いたいと思ってもらえるよう頑張りたい」と受け止めている。

ステージはもちろんSNSにも力を入れたことで、グループ内外での存在感をどんどん広げ、着実に人気を高めている。今夏行われたシングルの特典会では、自身のサイン会とチェキ会が初完売したという。

「私はセンターではないし端っこだけど、自分にしかできないやり方でSKEの入り口になれるんじゃないかなって思うんです。今のSNS社会だからこそ、SNSからSKEをみんなに好きになってもらえるように頑張りたいです！」

大きなグループ愛を胸に、“バズり女王”の挑戦はまだまだ続く。

◆相川暖花（あいかわ・ほのか）2003年（平15）10月22日、愛知県生まれ。愛称「ほのの」。15年3月、7期生として加入。サッカー・名古屋グランパスの大ファン。154センチ。血液型O。