¡¡À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤Î´ÚÄá»ÒÁíºÛ¡Ê£¸£²¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤ÎÆÃÊÌ¸¡»¡»öÌ³½ê¤Ë½ÐÆ¬¤·¤¿¡£Õú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎºÊ¡¦¶â·ú´õÈï¹ð¤ËÉÔÀµ¤Ê¶âÉÊ¤òÅÏ¤·¤¿À¯¼£»ñ¶âË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¡¢´Ú»á¤Ø¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¶µÃÄ¥È¥Ã¥×¤¬ÁÜººµ¡´Ø¤Ë½ÐÆ¬¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¡££²£°Ç¯°Ê¾å¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿ÎëÌÚ¥¨¥¤¥È»á¤¬º£¸å¤ÎÁÜºº¤Î¹ÔÊý¡¢¶µÃÄ¤Îº£¸å¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡´Ú»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£³²ó¤Ë¤ï¤¿¤ë½ÐÆ¬Í×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿´Â¡¼ê½Ñ¤Î²óÉü¤¬»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¸áÁ°£±£°»þÁ°¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¼å¡¹¤·¤¤Â¼è¤ê¤Ç½ÐÆ¬¤·¤¿¡£
¡¡´Ú»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤»¤ó¼ýÏÅºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¶â·ú´õÈï¹ð¤Ë¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Ê¤É¤òÂ£¤ë¤³¤È¤ò»Ø¼¨¤·¡¢¸«ÊÖ¤ê¤Ë¶µÃÄ¤Î»ö¶È¤¬´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Î±ç½õ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÊØµ¹¤ò¿Þ¤é¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯£··î¤Ë¶â·ú´õÈï¹ð¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤òÅÏ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¶µ²ñ¤Î¸µ´´Éô¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶µÃÄ¤«¤éÉÔÀµ¤ÊÀ¯¼£»ñ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¦¶á¤ÇºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Î¸¢ÀÅì»á¤¬ÂáÊá¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È´Ú»á¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£¸å¤ÎÁÜºº¤Î¹ÔÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¨¥¤¥È»á¤Ï¡ÖÂ£ÏÅÂ¦¤È¼ýÏÅÂ¦¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶µÃÄ¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤ËÕú¼â±Ù¤¬¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÄÌ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£º£Æü¤Î»þÅÀ¤ÇÂáÊá¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¹âÎð¡¢ÉÂµ¤¤òÍýÍ³¤ËºßÂðµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿ä»¡¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤Îµ¯ÁÊ¤Ï¶µÃÄ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥¨¥¤¥È»á¤Ï¡Ö¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¦¤¬¿®¼Ô¤ÎÂçÎÌÃ¦²ñ¤È¤«¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤è¤ê·ëÂ«¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¸þ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï²ò»¶Ì¿Îá¤¬¿Ê¤ß¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï´ÚÄá»Ò¤ÎÁÜºº¤¬¿Ê¤ß¡¢¡Ø¹ñ¤Ë¤è¤ë½¡¶µÃÆ°µ¡¢Ç÷³²¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¶µÃÄ¤¬²á·ã²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖË½ÎÏÅª¤Ê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤ÊÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È¹æµã¥Ç¥â¤È¤«¡×¤È¾ð¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡´í×ü¤¹¤ë¤Î¤Ï¶µÃÄ¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤Ë¤è¤ëÊÆ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤À¡£Àè·î¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆ´Ú¼óÇ¾³¬ÃÊ¤òÁ°¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Î¿·À¯¸¢¤¬¶µ²ñ¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë°¼Á¤Ê¶¯À©ÁÜºº¤ò¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£ÍÆÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¨¥¤¥È»á¤Ï¡Ö¶µÃÄ¤Î°ÍÍê¤Ç¥È¥é¥ó¥×¤Ï¤ä¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¤Ò¤è¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Çº£²ó¤ÎÁÜºº¤Ë´üÂÔ¤â¤¢¤ë¡£¥¨¥¤¥È»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç´Ú¹ñËÜÉô¤¬¼åÂÎ²½¤·¤ÆÆüËÜ¤ËÂ¿³Û¤Î¸¥¶â¤òµá¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÆüËÜ¤ÎÁÈ¿¥¤â·òÁ´²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Î¤ª¶â¡¢À¯¼£²È¤Ø¤Î¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¿§¤ó¤ÊÇ¿¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£