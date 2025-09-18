ºä¸ý·òÂÀÏº¤¬³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤¬¸«¤»¤¿à°ÛÊÑá¡¡»°³Ñ´Ø·¸ÊóÆ»¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ß
¡¡ÇÐÍ¥¤Îºä¸ý·òÂÀÏº¡Ê£³£´¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè£³£°²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î³«²ñ¼°¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿¡£Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç½÷Í¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¡Ê£²£µ¡Ë¤È¤Î¿ÆÌ©²áµî¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¸å¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¡£ºä¸ý¤Ï¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¥½¥ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºä¸ý¤Ï¼ç±é±Ç²è¡ÖÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡×¡Ê£±£°·î£³£±Æü¸ø³«¡Ë¤¬³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¤¿¤áË¬´Ú¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿Å·ºÍ´ý»Î¡Êºä¸ý¡Ë¤ò½ä¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¡¡ºä¸ý¤Ï£±£°Æü¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÇ¯¾å½÷À¤È°ÊÁ°¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î½÷À¤Ï¿Íµ¤½÷Í¥¤é¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤âºä¸ý¤ÏÊ¸½Õ¤Ç¡¢Åö³º½÷À¤È¸òºÝÃæ¤Ë±ÊÌî¤È¤â¿ÆÌ©¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£à»°³Ñ´Ø·¸á¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤«¤é£±½µ´Ö¤¬¤¿¤Á¡¢½é¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´Ú¹ñ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä¤È¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£¡ÖÈ×¾å¡½¡½¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕ¸¬¤È¤È¤â¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Öºä¸ý¤µ¤ó¤Ï¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊóÆ»¤Î±Æ¶Á¤«¤é¤«¤Û¤ª¤¬¥Û¥Ã¥½¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤Ê¤«¤é¤º¿´Ï«¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¥µ¥¤¥É¤ÏÊóÆ»¤Î±Æ¶Á¤Ç¥É¥¿¥Ð¥¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö±Ç²èº×¥µ¥¤¥É¤ÏÅö½é¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤¬´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢£±£´Æü¤ËÅö³º¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡Ø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯£±£¸Æü¤Ëµ¼Ôº©ÃÌ²ñ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ù¤ÈÄÌÃ£¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢±Ç²èº×¥µ¥¤¥É¤ÏÍâ£±£µÆü¡¢¡Øµ¼Ôº©ÃÌ²ñ¤òÃæ»ß¤¹¤ë¡Ù¤ÈÄÌÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¡Ø¥²¥¹¥È¤Î»ö¾ð¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢ÊóÆ»¤Î±Æ¶Á¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ºä¸ý¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤Ï¤¦¤Ê¤®¾å¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
à±ö´éá¤¬´Ú¹ñ½÷À¤Ë¥¦¥±¤Æ£²£°£²£³Ç¯£¹·î¡¢ÅöÃÏ¤Ç½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¡£ºòÇ¯£¹·î¤Ë¤Ï´Ú¹ñ½÷Í¥¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¤¿´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤Î¤¢¤È¤Ë¤¯¤ë¤â¤Î¡×¤¬ÆüËÜ¤è¤êÀè¹Ô¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Æ±»þ´ü¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯£¸·î¤Ë¤Ï¡¢£Â£Ì£Á£Ã£Ë£Ð£É£Î£Ë¤Î¥ê¥µ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡¢¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤Î»£±Æ¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºä¸ý¤ÎÏÓ¤Ë¤«¤ß¤Ä¤¤¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÁû¤¬¤ì¤¿¡£¥ê¥µ¤Ï¤«¤Í¤Æºä¸ý¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öºä¸ý¤µ¤ó¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤ò´°Á´¤Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¼è¤ì¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢ÅöÃÏ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥È¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡´Ú¹ñ¤Ç¤â¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò´ü¤·¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ç»×¤ï¤Ìà¥Ö¥ì¡¼¥á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£