¡Úºå¿À¡ÛÂ¼¾åðó¼ù¤ÏàÀèÇÚá¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¡¡°Ë¸¶ÎÍ¿Í¤Ë¶â¸À¡Ö¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡×
¡¡ºå¿À¤Ï£±£·Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë£¶¡½£±¤Ç²÷¾¡¡£°Å·¸õ¤Î¤¿¤á»î¹ç³«»Ï¤¬Ìó£±»þ´ÖÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯¡¦Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ï£¶²ó£µ°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤Çº£µ¨£±£²¾¡ÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£¡Ö»î¹ç¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£»î¹ç»þ´Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤êµ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£¸»°¿¶¤ÇÄÌ»»Ã¥»°¿¶¿ô¤â¡Ö£±£³£²¡×¤Ë¿¤Ð¤·¡¢£²°Ì¤Îµð¿Í¡¦»³ºê¤Ë£±£°¸Äº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ò·ø¼é¡£¡Ö»î¹ç¤¬¤Þ¤À¤¢¤ë¤Î¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡ËÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ç¥×¥í£µÇ¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£°£²£³Ç¯¤Î¿·¿Í²¦¡õ£Í£Ö£Ð±¦ÏÓ¡£¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡Ö£¸·î¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡¡¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ðó¼ù¤µ¤ó¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹ÄÌ¤ê¡¢¿´¶¯¤¤ÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤â¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤¿¤¬¡¢£··î°Ê¹ß¤ÏÇòÀ±¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ë¡¼¥¡¼º¸ÏÓ¡£Â¼¾å¤Ï¡ÖÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÅÁ¤¨¤ì¤Ð²¼¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤½¤³¤ÏÀèÇÚ¤È¤·¤Æ½õ¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¿·¿Í²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¦°Ë¸¶¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸µ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÂ¸Ê¬¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÈèÏ«²óÉü¤Ë»þ´Ö¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤ÈÀâ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¡Ê¥é¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡Ë£±¡¢£²ËÜ¸º¤é¤·¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ë²ó¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£°Ë¸¶¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤ë¤È¤¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¡¢µÙ¤à»þ¤ÏµÙ¤à¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»ÑÀª¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸åÇÚ¤Ø¤Î¥±¥¢¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤¤ÌÔ¸×¤Î£µÇ¯ÌÜ±¦ÏÓ¡££±¤«·î¸å¤Ë¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤â¹µ¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢º£¸å¤â¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£
