¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£Âç¥Ô¥ó¥Á¡ª¡¡¥Á¡¼¥à¤Î·ÀÌóÈ½ÃÇ»þ´ü¤¬¤º¤ì¹þ¤ß¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¹Ô¤à¾ÃÌÇá¤â¡á±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢Íèµ¨¤Î¥·¡¼¥È³ÍÆÀ¤Ø¸þ¤±¤Æ³³¤Ã¤×¤Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë»ÄÎ±¤ÏÆñ¤·¤¯»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¤Î¾º³Ê¤¬ÆâÄêºÑ¤ß¤È²¤ÊÆ³Æ¹ñ¤ÎÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍèµ¨¤Î»Ä¤ëÁªÂò»è¤Ï¡¢¹ß³Ê¤Î·Á¤Ç¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤«¡¢¤«¤Í¤Æ¥¦¥ï¥µ¤µ¤ì¤ë¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤«Æó¼ÔÂò°ì¤Î¾õ¶·¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢»öÂÖ¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¡££Æ£±¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Ú¥¤¥í»á¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤Ï£Æ£±¾º³Ê¤ò¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¡×¤È£Ø¤ÇÅê¹Æ¡£¸½ºß£Æ£²¤Ç¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÈÏ¢·¸¤·¤Ê¤¬¤é°éÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍË¾³ô¥¢¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤¬¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ç£Æ£±¤Î¥·¡¼¥È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤ÎÏÈ¤Ï»Ä¤ê£±¡£¸½ºß½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤È¤½¤ÎºÂ¤òÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬£²¿Í¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È°ìÄ¹°ìÃ»¤Çº£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤«¤é¤â¼ÂÎÏº¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢È½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡±Ñ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£±¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Æ¥¢¡×¤Ï¡Ö¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤Ï¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ï¤º¤«¤ËÍÍø¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç·èÄê¤ò²¼¤µ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬³ÑÅÄ¤È¥í¡¼¥½¥ó¤òº£µ¨½ªÎ»¤Þ¤Ç¶¥¤ï¤»¤¿¾å¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¸¡Æ¤¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë·ÀÌó¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ø¤È·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥Õ¥é¥Ó¥ª¡¦¥Ö¥ê¥¢¥È¡¼¥ì»á¤¬Íèµ¨¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÊÔÀ®¤ò£±£±·î¤Þ¤Ç¤Ë·èÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥·¡¼¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤È¤Î°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ºà»þ´ÖÀÚ¤ìá¤È¤Ê¤ê¡¢°ÜÀÒ¤¬¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢³ÑÅÄ¤È¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢Â¾¤ËÍ£°ì¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê¶õ¤¥·¡¼¥È¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë¤òÆ¨¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¥º¥Ð¥ê»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌÂ¦¤â³ÑÅÄ°Ê³°¤ÎÂåÂØ°Æ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥À¥ó¤â¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£Æ£±¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤º¤Ã¤È½êÂ°¤·¤Æ¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ø¤È¤«¤¸¤òÀÚ¤ë¤Î¤«¡£³ÑÅÄ¤Ï£Æ£±¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£