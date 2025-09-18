【GUの茶色パンツ】が優秀！ 40・50代が参考にしたい♡「今 → 秋コーデ」

秋らしい色味を取り入れるなら、チェックしたいのが【GU（ジーユー）】の茶色パンツ。トレンド感のある落ち着いたカラーで40・50代の大人世代にも自然と馴染みそう。シンプルで着回しやすく、今から秋冬まで長く活躍してくれそうなパンツは、ぜひゲットしておきたい一本。今回は、スタッフさんの着こなしを参考にしながら、大人に似合う茶色パンツを使ったコーデをご紹介します。

優しげブラウンが秋コーデに映える

【GU】「タックワイドパンツ」〈 BROWN〉\2,990（税込）

人気のタック入りワイドパンツの秋色ブラウン。ストンと落ちるシルエットで、きれいめなラインが魅力。タック入りできちんと感もあるので、オフィスコーデやかしこまったシーンにも活躍してくれそう。温かみのあるブラウンは、トレンド感をプラスしながら優しげな印象に。カジュアルにもきれいめにも合わせやすそうな、大人世代のデイリーコーデに頼れる存在です。

季節の変わり目はカラーで秋らしく

ブラウンのワイドパンツにブラックのリブミニTシャツを合わせたシンプルコーデ。ワイドシルエットのパンツとコンパクトなトップスの組み合わせで、全体がすっきりとまとまっています。腰に巻いたチェックシャツがアクセントになり、こなれ感もアップ。半袖Tシャツなので暑い日にもちょうど良く、カラーはしっかり秋らしさを演出。季節の変わり目にも頼れそうなコーディネートです。

ラフなスタイルもタックパンツできれいめをキープ

同系色のメッシュトップスを合わせたブラウンコーデ。ワントーンで統一感がありつつ、メッシュ素材の程よい肌見せで抜け感もプラス。ゆるっとしたシルエットでリラックス感が漂うコーデも、パンツのきれいめな雰囲気のおかげでラフになりすぎないのがポイント。落ち着いた雰囲気で、大人っぽく着こなせそう。

優しげな雰囲気の上品きれいめスタイル

ナチュラルな色合いで、優しげな印象と秋らしさを感じるコーデ。襟付きのポロニットトップスにカーディガンを肩掛けしたきれいめスタイルは、オフィスにもぴったり。シンプルだからこそ柄のバッグがアクセントになり、おしゃれ感がアップ。ノースリーブとカーディガンの組み合わせは、暑さが残るこの時期にも役立ちそう。

writer：Natsumi.N