大阪・関西万博ラストスパート！老舗・淡路屋 人気の「ひっぱりだこ飯」に“ミャクミャク壺”登場
大阪・関西万博は、10月13日の閉幕まで1か月を切ったが、公式キャラクター「ミャクミャク」の人気はとどまるこっはない。
神戸の老舗弁当メーカー・淡路屋（本社・神戸市東灘区）が人気駅弁シリーズ「ひっぱりだこ飯」の限定バージョンとして、ミャクミャクをあしらった商品を販売する。
万博のラストスパートを盛り上げる“食べて残せる記念品”として注目されそうだ。
題して「EXPO2025 ミャクミャク ひっぱりだこ飯」。
定番の「ひっぱりだこ飯」と同じく、やわらかく煮込んだ真だこや穴子、菜の花煮やたけのこ煮などを盛り込み、これまでの味わいを受け継いだ。
特徴は蛸壺型の陶器で、さまざまなポーズをしたミャクミャクが3面に描かれ、壺の縁にもミャクミャクの文字が。
掛け紙にもキャラクターデザインを施した。
価格は税込1980円。1万5000個限定で、9月18日から新大阪駅「駅弁大会」や東京駅「駅弁屋 祭」などで販売。
10月1日からは淡路屋オンラインストアや関西3空港の一部店舗でも購入可能となる。
※「EXPO2025 ミャクミャク ひっぱりだこ飯」取扱店
【先行販売】（9月18日〜、予約不可）
・淡路屋一部店舗（新神戸店、神戸駅店、西明石店、ピオレ明石店、鶴橋店）
・新大阪駅2階アルデ広場で開催される「駅弁大会」
・新大阪駅 新幹線改札内PLUSTA Bento（中央・乗換・南改札）
・東京駅「駅弁屋 祭 グランスタ東京店」（〜9月30日）
※そのほか一部イベント販売で展開
【一般販売】（10月1日〜）
・淡路屋全店
・淡路屋オンラインストア
・関西3空港内一部店舗、淡路SAなど
※淡路屋各店でのおとりおき予約も10月1日より開始