大阪・関西万博は、10月13日の閉幕まで1か月を切ったが、公式キャラクター「ミャクミャク」の人気はとどまるこっはない。



神戸の老舗弁当メーカー・淡路屋（本社・神戸市東灘区）が人気駅弁シリーズ「ひっぱりだこ飯」の限定バージョンとして、ミャクミャクをあしらった商品を販売する。



万博のラストスパートを盛り上げる“食べて残せる記念品”として注目されそうだ。

250713131335884

題して「EXPO2025 ミャクミャク ひっぱりだこ飯」。





「EXPO2025 ミャクミャク ひっぱりだこ飯」（画像提供・淡路屋）

9月18日から、駅ナカ店舗などで先行販売する。

定番の「ひっぱりだこ飯」と同じく、やわらかく煮込んだ真だこや穴子、菜の花煮やたけのこ煮などを盛り込み、これまでの味わいを受け継いだ。

特徴は蛸壺型の陶器で、さまざまなポーズをしたミャクミャクが3面に描かれ、壺の縁にもミャクミャクの文字が。



掛け紙にもキャラクターデザインを施した。

左側から見たミャクミャク（画像提供・淡路屋）

右側から見たミャクミャク、逆立ちポーズが描かれている（画像提供・淡路屋）

価格は税込1980円。1万5000個限定で、9月18日から新大阪駅「駅弁大会」や東京駅「駅弁屋 祭」などで販売。



10月1日からは淡路屋オンラインストアや関西3空港の一部店舗でも購入可能となる。

「EXPO2025 ミャクミャク ひっぱりだこ飯」（写真：淡路屋）

※「EXPO2025 ミャクミャク ひっぱりだこ飯」取扱店



【先行販売】（9月18日〜、予約不可）

・淡路屋一部店舗（新神戸店、神戸駅店、西明石店、ピオレ明石店、鶴橋店）

・新大阪駅2階アルデ広場で開催される「駅弁大会」

・新大阪駅 新幹線改札内PLUSTA Bento（中央・乗換・南改札）

・東京駅「駅弁屋 祭 グランスタ東京店」（〜9月30日）

※そのほか一部イベント販売で展開

【一般販売】（10月1日〜）

・淡路屋全店

・淡路屋オンラインストア

・関西3空港内一部店舗、淡路SAなど

※淡路屋各店でのおとりおき予約も10月1日より開始