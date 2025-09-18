東京世界陸上

陸上の世界選手権東京大会・男子110メートル障害決勝が16日、国立競技場で行われ、村竹ラシッド（JAL）は13秒18で5位に。レース後、メダルに届かずインタビュー中に号泣する場面が感動を呼んだ一方、ある人物の行動が反響を広げている。

メダルを逃し無念の思いを強くした村竹は、中継局のインタビューで「何が足りなかったんだろうなって…」と語りながら号泣。視聴者の涙を誘うシーンが話題をさらった中、その場で労いの言葉をかけ続けたのがTBSの石井大裕アナウンサーだった。

涙を堪え切れず、顔を伏せた村竹。石井アナは「この大きな舞台で、東京の国立の舞台で素晴らしい走りでした。たくさんの人が勇気をもらいました」と称え、インタビュー終了後も、肩に手をかけながら声をかけ続ける姿が画面越しで映った。

最後までアスリートに寄り添う石井アナの情熱は地上波放送でも映り、ネット上で話題に。X上では「めちゃくちゃ熱いよね！アスリートへの愛が伝わってくる」「この姿観て余計泣いた」「寄り添い方が完璧」「人間味あふれるやりとりあるのめっちゃ好き」「インタビュー後も寄り添って励ます石井アナ、胸熱すぎる」「石井さんはほぼ松岡修造」などと、続々と喝采が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）