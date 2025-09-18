◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト２―４巨人（１７日・神宮）

巨人のリチャード内野手（２６）が得意の神宮で逆転勝ちを呼ぶ一発を放った。２点を追う２回にヤクルトの先発・奥川から左翼ポール際に高々と舞い上がる同点１１号２ラン。初回に２失点した先発の戸郷翔征投手（２５）は、その後６回まで５四球と制球に苦しみながらも０を並べ７勝目を挙げた。打線は３回に泉口の犠飛で勝ち越し。５回にも１点を加えて逃げ切り、２位ＤｅＮＡとの１差をキープし、勝率も５割に戻した。

世界陸上が行われている左翼後方の国立競技場に届く勢いで、白球が高々と舞い上がった。左手一本の豪快なフォロースルーを残したまま、リチャードは打球の行方を見つめた。「打った瞬間切れると思った。ほんとギリギリだったんで、残ってくれって思いながら見てました」。約５秒の滞空時間を経てポール際に飛び込んだ一発は、自己最多を更新する１１号２ラン。中学時代に陸上の砲丸投げで沖縄地区大会の３位入賞を果たしたこともある怪力が、神宮でさく裂した。

２点を追う２回２死一塁、カウント１―１から内角１４６キロ直球をかちあげた。神宮では４戦３発、打率４割３分８厘で１１打点の大爆発だ。バックネット裏にはＭＬＢのスカウトが集結。岡本やヤクルト・村上の視察とみられるが、目を光らせるスカウト勢に“メジャー級”のパワーをまざまざと見せつけた。

好調の理由は口癖となりつつある「気持ち」だけではない。４連敗となった７月２０日の阪神戦（東京Ｄ）後、二岡ヘッド兼打撃チーフコーチが若手野手７人に呼びかけて緊急ミーティングを開催。想定を大きく超えて１時間超に及んだ会の中で、打席での考え方や狙いをひときわ明快に熱弁したのがリチャードだった。「全てが勉強中でしかない」と夏場からベンチの藤村スコアラーに自ら配球の助言を求めるようになった。その貪欲な姿勢と配球読みの引き出しが増えてきたことが、結果につながっている。

４年前に見た先輩の背中に、手が届くところまで来た。２１年にソフトバンク・甲斐拓也（現巨人）と巨人・松原聖弥（現西武）がマークした育成ドラフト出身選手のシーズン最多本塁打「１２」まで残り１本。甲斐が１２号を放った２１年１０月２１日の日本ハム戦（ペイペイＤ）でベンチ入りしていたリチャードは「いつかは抜きたいなと思ってて。実際目の前にあるんで、すごくうれしいのですけど、まだ通過点と思っている。気にすることなくプレーしたいなと思います」とうなずいた。

チームは連敗を２で止め、勝率５割に復帰。８月以降だけで８発と覚醒の兆しを見せる大砲に、阿部監督は「前に飛べば何とかなるんだけど、その後の打席がからっきしだったからね。そういうところは勉強ですよ」と手綱を締めた。残り１０試合。さらなるアーチ量産を目指し、最後まで全力で駆け抜ける。（内田 拓希）