◆パ・リーグ ソフトバンク１１―８西武（１７日・みずほペイペイドーム）

直接対決を前に、１７安打の打線爆発で弾みをつけた。４連勝で、優勝へのマジックナンバーは９。最大１０点差から追い上げは許したが、ソフトバンク・小久保裕紀監督（５３）は「全然、勝てばいいです」と言い切った。２回から２イニング連続の打者一巡。３回までに先発全員安打で１１得点を奪った。納得のゲームで、１８日は３・５差に広げた日本ハム戦へ。「勝てば、有利になりますね」と不敵に笑った。

西武・武内には過去、本拠地で苦戦してきた。今季も２度の対戦で２勝を献上し、計１２イニングでわずか１得点、防御率０・７５と抑えられている。昨季３試合でも２３イニングで３得点、同１・１７と好投を許したが、一気に攻略した。２回無死満塁から周東、柳町が連続押し出し四球で逆転。さらにクリーンアップがたたみかけた。牧原大、中村、栗原の３連続適時打が生まれ、一挙７点。３回も４連打でＫＯした。

腰の張りを抱える近藤が２戦連続で欠場。捕手の谷川原を今季初のスタメン右翼で起用し、当たった。２回無死一、二塁で猛攻を呼ぶセーフティーバントを決め、３回先頭でも左中間二塁打。周東にグラブをもらい、試合前にも周東に守備位置などの指示を依頼した２８歳は「昨年は優勝争い中も２軍。グラウンドに立てて幸せ」と暴れ、小久保監督も「彼の働きがすばらしかった」と絶賛した。

昨季からは本職に専念していたが、打撃好調を買い、２週間前に準備を通告。武内との前回の対戦で本塁打を放ったこともあり、出番が来た。一方で近藤もフリー打撃を再開し、ラストスパートの準備は着々。指揮官は新庄ハムとの戦いに「思い残すことなく。わくわく、ドキドキして勝ちにいく」と備えた。この日からのホームでは７、８月に５戦全勝だった「カチドキレッド」の特別ユニホーム。いよいよカウントダウンが本格化する。（安藤 理）